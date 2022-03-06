胃病｜黃小柔胃潰瘍復發久病致抑鬱症　醫揭復發4原因5食物要少碰

台灣40歲藝人黃小柔，日前在TVBS節目《女人我最大》中分享，去年胃潰瘍復發，久病厭世導致抑鬱症也復發，她感嘆「2021年是她結婚以來最黑暗的一年」。



黃小柔胃潰瘍復發 抑鬱症也復發

黃小柔說，去年新冠肺炎疫情影響，在家悶太久都沒有到餐廳用餐，下半年新冠肺炎疫情趨緩時，某天終於到餐廳吃了久違的豬排，還配上牛蒡絲、椰菜絲；沒想到飯後6小時，卻感到胃隱隱作痛，接連吞了2顆胃藥，但隔天睡醒後，胃痛仍未改善。

胃潰瘍有什麼症狀？（按圖 👇👇👇）：

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黃小柔到醫院檢查，結果發現是胃潰瘍復發了，前後治療了2、3個月。她說，年輕時減肥造成胃潰瘍，胃是她全身上下最脆弱的器官，由於胃潰瘍復發，讓她體會到什麼是久病厭世，做什麼事都不開心，原來是抑鬱症也復發了。

4原因容易胃潰瘍復發（按圖 👇👇👇）

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台灣台大醫院健康管理中心暨內科部肝膽腸胃科主治醫師、台大醫學院內科臨床副教授曾屏輝指出，胃潰瘍是指長期胃發炎，造成胃黏膜發生潰瘍，臨床上，胃潰瘍復發常見的4大原因：

1. 幽門螺旋桿菌感染

絕大多數的胃潰瘍復發，是因幽門螺旋桿菌未清除乾淨，持續破壞胃黏膜，就容易造成胃潰瘍、十二指腸潰瘍復發。

2. 情緒、壓力

「情緒、壓力，也可能導致胃潰瘍復發。」曾屏輝說明，正常情況下，胃黏膜具有保護機制，不讓胃酸傷害胃黏膜，而緊張情緒、壓力過大會影響胃排空功能，造成胃酸分泌過多，進而傷害胃黏膜，造成胃發炎、胃潰瘍復發。

胃潰瘍的地雷就是辛辣、酸、甜，刺激胃酸分泌過多的食物，當中包括以下的食物和飲品：（按圖 👇👇👇）

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3. 飲食習慣不良

曾屏輝表示，現代人飲食習慣不良，經常吃高油、高糖、油炸、辛辣、刺激性食物，例如：漢堡、炸雞、薯條、含糖飲料、麻辣火鍋等，胃潰瘍復發的機率也較高。

4. 重病後

另外，臨床上，有病人罹患重病後，如休克、腦中風、心肌梗塞，因血液必須供應重大器官，也容易造成胃潰瘍復發。

▼ 中醫師彭溫雅在節目中，也教大家做保胃健康操，有助養胃（按圖 👇👇👇）：

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藥物治療胃潰瘍效果好 逾3個月好不了當心胃癌

曾屏輝強調，胃鏡檢查可以診斷是否胃潰瘍復發，目前治療胃潰瘍，已有療效相當好的質子幫浦抑制劑PPI，一天1顆就能根本抑制胃酸分泌，減少胃酸反覆刺激胃黏膜，幫助胃黏膜傷口自行癒合，通常治療十二指腸潰瘍的療程約2個月、胃潰瘍約3個月。

曾屏輝提醒，若是胃潰瘍治療超過3個月以上，建議進一步接受胃黏膜切片檢查，胃潰瘍也有可能是早期胃癌的胃黏膜病變徵兆。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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