世界睡眠日｜壓力、食太飽或引致4類失眠 9大症狀你中咗幾個？

今年2025年的3月14日是世界睡眠日，旨在提升人們對睡眠健康的關注，主題是 「把睡眠健康放在第一位」, 然而根據世界衛生組織（WHO）資料，全球有近3成的人曾經有過睡眠困難，且女性的影響多於男性，因為女性較為敏感，更易產生焦慮和憂鬱。失眠症影響的患者涵蓋各種年齡，但隨著年齡增長，失眠的機會也會提高。



為何世界睡眠日提倡睡眠健康的重要性？

缺乏高品質的睡眠會在許多重大方面對我們的日常生活和長期健康產生負面影響，例如損害大腦做出決定的能力，注意力下降，並增加心臟病、中風和糖尿病等疾病的風險，所以優質睡眠對健康起着關鍵作用。

失眠的症狀常見的徵兆與症狀如下：

1. 夜間難以入睡

2. 會在半夜醒來，或者太早醒

3. 睡醒後仍沒有休息過的感覺

4. 白天疲倦、想睡

5. 煩躁，憂鬱或焦慮

6. 出現注意力不集中、無法專注工作與記憶變差等問題

7. 頭痛或緊張

8. 胃腸不適

9. 對睡覺感到擔心



4種失眠長達3個月要求醫

在醫學上，失眠依其症狀可分為以下4種：

1. 入睡困難：難以入睡，需花費很長時間才能入睡



2. 維持睡眠困難：難以深眠或睡眠容易中斷



3. 早醒：睡眠週周期較一般人短，會提早起床且通常難以繼續睡覺



4. 睡不飽：即使晚上睡眠時間充足，白天仍感到非常疲倦



若上述失眠症狀每週超過3次以上，導致白天生活作息及情緒受到影響，其影響時間超過3個月，便就構成臨床上的「失眠症」。失眠依持續時間可分為以下2種：

短期失眠（又稱急性失眠）：持續數天或數週，但症狀不超過3個月，且通常有可識別的壓力及成因。

慢性失眠：每週發生至少3次，且症狀持續超過3個月，通常成因複雜且難以辨識。

失眠症狀每週超過3次以上，導致白天生活作息及情緒受到影響，其影響時間超過3個月，便就構成臨床上的「失眠症」。（資料圖片）

導致失眠的原因眾多，以下為常見的失眠原因。

壓力



學業、生活、家庭等都會讓影響思緒及自律神經，使人難以入睡。

焦慮



焦慮和緊張會導致失眠，多數失眠患者皆患有焦慮症。

睡眠習慣不良



如在睡前玩手機、睡眠環境不舒適，或者將床用在睡眠或性行為以外的活動上。

咖啡因、尼古丁、酒精



在接近傍晚或夜晚時間飲用咖啡、茶及酒，會影響睡眠品質，使人難以深眠。此外，尼古丁也會對睡眠有不良影響。

晚餐吃太多



躺下時感到身體不適、難以入睡。吃太多之後，也可能產生胃灼熱、胃食道逆流等，這亦會引致失眠。

特定疾病



纖維肌痛（Fibromyalgia）和關節炎（Arthritis）等慢性疼痛症狀，或呼吸困難、胃食道逆流、胃灼熱以及頻尿。

藥物



特定藥物會造成失眠，如抗憂鬱藥、腎上腺皮質激素、高血壓藥物，以及其他非處方藥。

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