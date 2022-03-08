失眠｜睡醒後無休息過感覺屬失眠症狀？教你5大生活調整居家療法

失眠症（Insomnia）是指您很難入睡、入睡後易醒，或兩者兼具的狀況。它可能是一種慢性疾病，讓您在即使想睡時，也沒辦法入睡。失眠時，常會在醒來時感覺疲累，這可能會影響您白天的工作效率。

撰文：Lydia Young 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師



失眠症很常見嗎？

根據世界衛生組織（WHO）研究發現，大約27％的受訪患者回報有「睡眠困難」。它對女性的影響大於男性，因為女性對變化較敏感，更易產生焦慮和憂鬱。它影響的患者涵蓋各種年齡，但年齡增長，失眠的機會也跟著提高。降低風險因素有助於處理失眠症，請與您的醫師進一步討論。

失眠的症狀（按圖👇👇👇）

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失眠症的特性就是難以入睡。不過，還有一些其他症狀也是由於睡眠不足所造成的。常見的徵兆與症狀如下：

1. 夜間難以入睡

2. 會在半夜醒來，或者太早醒

3. 睡醒後仍沒有休息過的感覺

4. 白天疲倦、想睡

5. 煩躁，憂鬱或焦慮

6. 出現注意力不集中、無法專注工作與記憶變差等問題

7. 頭痛或緊張

8. 胃腸不適

9. 對睡覺感到擔心



有些跡象或症狀，可能是上面未列出來的。假如對症狀有任何疑慮，請諮詢您的醫生。

何時該去看醫生？

如果失眠導致您無法在白天工作，就有必要去看醫生，以確定導致睡眠問題的可能原因，以及應如何治療。

8招助你快速入睡（按圖細閱👇👇👇）

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失眠的原因

有很多狀況都會導致失眠。一些精神狀況會導致失眠，如焦慮和憂鬱。即使是健康的人，您的日常習慣也可能導致失眠。

1. 壓力：生活中您關心的事情，如工作、學校、家庭或健康，都會讓您的思緒過於活躍、無法入睡。

2. 焦慮：焦慮緊張會導致失眠，因為它會擾亂睡眠。

3. 睡眠習慣不良：意思是說您的就寢時間不正常，例如在睡前玩樂或做一些刺激性的體力活動，睡眠環境不舒適，或者將床用在睡眠或性行為以外的活動上。

4. 咖啡因，尼古丁和酒精：在接近傍晚或夜晚時間飲用這些液體，會使您在夜間無法入睡，因為尼古丁會影響您的大腦，而酒精會阻止更深層的睡眠，因而常會讓您在半夜醒來。

5. 傍晚吃得太多：這會使您在躺下時感到身體不適、難以入睡。吃太多之後，也可能產生胃灼熱（Heartburn）、胃酸倒流（GERD）等，這可能都會讓你睡不著。

6. 醫療狀況：您罹患的其他疾病，也可能導致失眠，例如慢性疼痛（纖維肌痛 Fibromyalgia 和關節炎 Arthritis）、呼吸困難（胃食道逆流和胃灼熱）、或頻尿（糖尿病 Diabetes和夜尿症 Nocturia）。

7. 藥物：某些藥物會造成失眠，例如抗抑鬱藥、腎上腺皮質激素、高血壓藥物，以及其他非處方藥。

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失眠的風險因素

失眠的風險因素很多，例如：

1. 性別：有人認為女性更容易出現失眠症狀。月經週期、停經期間的荷爾蒙變化，都可能造成失眠。

2. 年齡：尤其是超過60歲之後，睡眠模式和健康狀況發生變化時，失眠狀況會隨著年齡增長而增加。

3. 心理問題：如果您患有抑鬱（Depression）、焦慮（Anxiety），躁鬱症（Bipolar disorder）和創傷後壓力症候群（Post-traumatic stress disorder, PTSD）等。

4. 您的工作：若工作要求您在夜間上班或輪班，都會增加失眠的風險。

5. 旅行：如果需要長途旅行，您的風險就會更高。穿越多個時區的時差，會導致失眠。



失眠的診斷與治療

以下所提供的訊息不能取代任何醫療建議。 請務必諮詢您的醫生，以獲取更多訊息。

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如何診斷失眠症？

醫生會向您詢問一些問題，以診斷您的病情。他們可能會要求您填寫問卷調查，以確定您的睡眠與清醒模式，以及您在白天的睡意程度。醫生可能會給您一本睡眠日記，藉此來檢視您的睡眠模式。

若醫生懷疑有其他狀況導致您的失眠，他們會要求進一步的醫學檢查，以確定潛在的病情。在某些狀況下，若有可用的設備，他們可能會需要在您睡覺時，監控和記錄您的身體活動，包括腦電波、呼吸、心跳、眼球運動和身體動作等。

如何治療失眠症？

您可能需要調整自己的睡眠習慣，並改變您的藥物，以期恢復安寧的睡眠。醫生也可能會向您介紹一些行為治療法，讓您學習睡眠技巧，以及改善睡眠環境的方法。

如果這些方法對您的狀況都沒有幫助，醫生可能會建議您並開給您處方藥以幫助放鬆和睡眠，如使蒂諾斯（zolpidem/Ambien），右佐匹克隆片（eszopiclone/Lunesta），扎來普隆（zaleplon/Sonata）或柔速瑞（ramelteon/Rozerem）。不過，安眠藥是最不得已的選擇，因此您需要確認哪些藥物可以短期使用、哪些藥物可以長期使用。

醫生也可以為您提供非處方的睡眠藥物。這些藥物含有抗組織胺藥（Antihistamines），可以讓您昏昏欲睡，但也會引起副作用。

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失眠的生活調整與居家療法

下列生活方式和居家療法，可能有助於對抗失眠症：

1. 運動、並保持在活動的狀態。

2. 檢查您的藥物：如果您常服用藥物，請諮詢醫生，看看它們是否可能導致您的失眠。

3. 避免或限制小睡的時間。小睡以不超過 30 分鐘最好，下午三點以後不要午睡。

4. 避免或限制咖啡因和酒精，也不要使用尼古丁。

5. 睡前避免吃大餐和飲料。



如有任何疑問，請諮詢醫生，才能更了解並找出最適合解決方式。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：失眠症】

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