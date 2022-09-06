睡眠健康｜壓力、食太飽或引致4類失眠 9大症狀你中咗幾個？

失眠成因眾多，明明感覺很累卻又睡不了，想改善問題首先要知道導致失眠的源頭以及屬於何種失眠，而一些睡前壞習慣例如看電話、開燈睡覺等也是加劇問題的小細節，如何能改善睡眠質素？又有甚麼食物可以助舒緩失眠？



根據世界衛生組織（WHO）資料，在全球有近3成的人曾經有過睡眠困難，且女性的影響多於男性，因為女性較為敏感，更易產生焦慮和憂鬱。失眠症影響的患者涵蓋各種年齡，但隨著年齡增長，失眠的機會也會提高。

失眠的症狀常見的徵兆與症狀如下：

1. 夜間難以入睡

2. 會在半夜醒來，或者太早醒

3. 睡醒後仍沒有休息過的感覺

4. 白天疲倦、想睡

5. 煩躁，憂鬱或焦慮

6. 出現注意力不集中、無法專注工作與記憶變差等問題

7. 頭痛或緊張

8. 胃腸不適

9. 對睡覺感到擔心



4種失眠長達3個月要求醫

在醫學上，失眠依其症狀可分為以下4種：

1. 入睡困難：難以入睡，需花費很長時間才能入睡



2. 維持睡眠困難：難以深眠或睡眠容易中斷



3. 早醒：睡眠週周期較一般人短，會提早起床且通常難以繼續睡覺



4. 睡不飽：即使晚上睡眠時間充足，白天仍感到非常疲倦



若上述失眠症狀每週超過3次以上，導致白天生活作息及情緒受到影響，其影響時間超過3個月，便就構成臨床上的「失眠症」。失眠依持續時間可分為以下2種：

短期失眠（又稱急性失眠）：持續數天或數週，但症狀不超過3個月，且通常有可識別的壓力及成因。

慢性失眠：每週發生至少3次，且症狀持續超過3個月，通常成因複雜且難以辨識。

失眠症狀每週超過3次以上，導致白天生活作息及情緒受到影響，其影響時間超過3個月，便就構成臨床上的「失眠症」。（資料圖片）

導致失眠的原因眾多，以下為常見的失眠原因。

壓力



學業、生活、家庭等都會讓影響思緒及自律神經，使人難以入睡。

焦慮



焦慮和緊張會導致失眠，多數失眠患者皆患有焦慮症。

睡眠習慣不良



如在睡前玩手機、睡眠環境不舒適，或者將床用在睡眠或性行為以外的活動上。

咖啡因、尼古丁、酒精



在接近傍晚或夜晚時間飲用咖啡、茶及酒，會影響睡眠品質，使人難以深眠。此外，尼古丁也會對睡眠有不良影響。

晚餐吃太多



躺下時感到身體不適、難以入睡。吃太多之後，也可能產生胃灼熱、胃食道逆流等，這亦會引致失眠。

特定疾病



纖維肌痛（Fibromyalgia）和關節炎（Arthritis）等慢性疼痛症狀，或呼吸困難、胃食道逆流、胃灼熱以及頻尿。

藥物



特定藥物會造成失眠，如抗憂鬱藥、腎上腺皮質激素、高血壓藥物，以及其他非處方藥。

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