濕疹｜地盤工人患濕疹 爛肉出水傳惡臭 衣食住行照顧貼士要知

9月踏入換季之時，隨着氣溫濕度改變，異位性皮膚炎（濕疹）患者更要承受皮膚乾燥、紅斑及極度痕癢等困擾，嚴重者更是不斷復發，像是難以完全康復。香港醫護聯盟轄下的濕疹關注組今年8月曾參與國際組織的研究，並訪問116名本港患者，當中超過6成半人認為治療無效，形成心理壓力及焦慮，繼而引發濕疹，而香港過敏協會又引述2019年的國際研究顯示，44%濕疹患者曾經有輕生念頭。



今年27歲，從事地盤工作的濕疹患者翟先生說，大約3年前因工受傷的傷口引發濕疹，由初時右手臂二頭肌幾點紅疹，再慢慢擴散到手臂、整隻手再到腳部以至下體，最嚴重時7成皮膚都有傷口，出現爛肉、出黃水並發出臭味，出街時要用「舒膚帶」包裹手腳，引來途人歧視目光，嘲諷他像「木乃伊」，令他情緒受到困擾，甚至一度萌生自殺念頭。

他憶述：「當時全身都是傷口流膿出血，沖涼時特別痛，冬天可以隔幾日沖凉一次，但夏天避無可避，那種刺痛的感覺就像千支針插在心，受刑一樣極難受。」

翟先生更指不但沖涼難受，睡覺時同樣痛苦，因為身體流出的濃水會黏著床舖；加上痕癢到了夜晚更厲害，根本無法入睡。由於長期睡眠不足，翟先生在日間完全沒精神提不起勁，「我有經濟負擔，不能不工作，但夏天病情最嚴重的時候，真的忍受不住要停工」。

在濕疹煎熬下，就連日常生活、情緒也備受困擾。翟先生稱，外出時其他人看到大多退開迴避，乘搭小巴時會刻意挑選單人座位。夏天時要用舒膚帶包住手腳外出，身後的路人嘲諷他像「木乃伊」，令他情緒受到困擾，甚至一度萌生自殺念頭，「全身又痕又痛，很害怕可能一世要受折磨。當時幾次有衝動想跳出窗，一了百了，幸好窗口細小攀不出，否則今天你見不到我了。」

香港過敏協會主席何學工說，濕疹惡化很多時令有情緒壓力，而負面情緒又會加劇濕疹病情，令患者陷入「焦慮」和「濕疹」的惡性循環中。皮膚科專科醫生陳俊彥表示，公眾對濕疹有很多誤解。他強調，濕診不是傳染病，而是免疫系統問題引致，不會傳染他人。

濕疹關注組和過敏協會今日開始，會為中度至嚴重濕疹患者及其照顧者，提供免費心理輔導服務，透過電話或視像通話，提供情緒支援等。有關服務會試行三個月，若反應理想，將會延長。

▼了解「濕疹」和「癬」的異同：（按圖👇👇👇）

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台灣食藥署指出，除了吃藥，患者在日常生活中也有方法能緩解不適。

1. 穿棉質且透氣的衣服



2. 沐浴水溫不能過高



3. 選成分單純、溫和的中性皂或沐浴乳



4. 沐浴後要塗抹保濕乳液，維持濕潤



5. 避開易過敏的食物。若皮膚已出現紅腫，應儘速就醫



▼同場加映：衣、食、住、行濕疹貼士（按圖了解👇👇👇）

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