幼兒濕疹可斷尾？兒科醫生拆解網上偏方　分享新型治療方法

幼兒患濕疹應避免使用梘液洗澡？以椰子油保濕可紓緩皮膚痕癢？坊間流傳各種聲稱有效治療濕疹的偏方，未經查證的資訊隨時造成反效果，各位新手父母不應盡信。對抗濕疹，兒科醫生胡振斌指出最重要是趁早求醫，配合日常護膚及治療，便可改善病情。究竟幼兒患有濕疹，家長有什麼注意事項？

攝影：歐家樂



濕疹常見於兒童，胡醫生引用數據指，香港兒童發病率大約百份之三至四，而最近十年更有兩至三倍的上升趨勢。不過，若處理得宜，八成患者於三至四歲時的病況會有所改善，其餘兩成則有可能持續到小學甚至青春期。濕疹成因複雜，除了與遺傳、免疫系統有關，環境因素、食物敏感亦有機會誘發濕疹。「部分嬰兒於出生後數星期便發病，有可能是對配方奶粉中的牛奶蛋白過敏，最理想當然是餵哺母乳，但若媽媽情況不許可，也可選擇水解蛋白奶粉等低敏處方奶粉，有助減輕濕疹症狀。」

胡醫生表示，濕疹幼兒因皮膚喪失鎖水功能而變得乾燥敏感，誘發濕疹發作。

誤信濕疹偏方隨時弄巧成拙

食物敏感雖有機會令濕疹轉差，但盲目戒口會令幼兒缺乏營養，導致免疫力下降，身型亦較瘦弱。「父母可考慮利用過敏測試檢測出過敏原，減少誘發風險之餘，又可收窄戒口範圍，有利營養吸收。」他續指，不少家長對子女的濕疹情況感到痛心，急於為幼兒紓緩不適，甚至誤信網上偏方，常見有片糖水洗澡、椰子油潤膚、香薰治療等。胡醫生提醒，椰子油中的植物蛋白亦會誘發過敏症狀，曾有患者用後病情轉差。更有家長認為梘液會令幼兒的皮膚乾燥痕癢，故只以清水作日常清潔。「濕疹皮膚一定不能只用清水洗澡，因為皮膚表面有多種細菌，常見有金黃葡萄球菌。當濕疹較嚴重時，皮膚破損有機會受細菌感染，令濕疹情況加劇，反而使用梘液才可減少積聚於皮膚表面的細菌。」

積極保濕加強皮膚保護屏障 非類固醇藥膏副作用輕可穩定病情

濕疹幼兒皮膚屏障受損，容易變得乾燥敏感之餘，皮膚更易受到致敏原刺激，令病情反覆。胡醫生鼓勵父母於幼兒初起濕疹時，要注意保濕和日常護理。「當摸到皮膚表面乾爽就要使用潤膚霜，保持肌膚水分，即使濕疹情況有所改善，亦要持續潤膚，加強皮膚的保濕屏障，對減低濕疹復發具一定幫助。」現時治療濕疹有不同的方法，普遍以外用藥膏為主，若出現傷口感染的情況，則需要服用抗生素；嚴重濕疹患者則可透過脫敏治療，或生物製劑紓緩症狀。然而，不少家長因擔心類固醇藥膏的副作用而抗拒用藥，其實只要跟隨醫生指示使用類固醇藥膏，並配合新型非類固醇藥膏，會有助改善幼兒皮膚免疫系統，從而穩定濕疹情況。「新型非類固醇藥膏有『外用PDE4酵素抑制劑』或『鈣調神經磷酸酶抑制劑』，前者適合三個月或以上嬰幼兒使用，後者則適合兩歲或以上幼兒使用。」非類固醇藥膏副作用較少，而外用PDE4酵素抑制劑更有數據證實可長期使用並安全。

資料由胡振斌醫生提供

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