濕疹｜中醫依體質分4大濕疹型態　3茶飲清熱解毒按曲池穴改善搔癢

傳統中醫治療異位性皮膚炎，通常分為風熱、濕熱、脾虛濕盛、血虛風燥，配合針灸或外敷，綜合治療改善症狀。目前中藥對異位性皮膚炎治療的作用包括免疫調節功能、增加抗氧化能力、減少過敏反應等。



異位性皮膚炎中醫稱「四彎風、奶癬」

在中醫角度，異位性皮膚炎好發於肘部、膝部、膕部（膝後窩）常見對稱性發作，故有「四彎風」之稱；發於手腕部的稱「窩瘡」；四肢或浸淫全身、滋水不斷現象，名為「浸淫瘡」；發於耳部稱「旋風瘡」；嬰兒濕疹稱為「奶癬」有起丘疹者，亦有起紅斑疹，或濕疹或蕁麻疹，反覆發作不斷；或有全身性乾燥剝落屑者，謂之「乾癬」。

3茶飲紓緩異位性皮膚炎（按圖👇👇👇）

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免疫不足濕邪為病，中醫依體質分4種證型

中醫認為異位性皮膚炎主要是由正氣不足，濕邪引起，急性、亞急性濕疹常是兼熱邪、風邪相合所致，可泛發全身，重者濕熱變成濕毒，皮疹紅腫，滲出不止。慢性濕疹多因病久傷血，以致虛生風生燥，或由於脾胃虛弱，水濕失去運化而由寒濕所致。

1. 風熱型

發病迅速，以紅色丘疹為主，泛發全身、劇癢、常抓破出血、滲液不多、舌紅、苔薄白或薄黃。相當於急性丘疹性濕疹及部分亞急性濕疹。治療以涼血袪風為主。

2. 濕熱俱盛型

相當於急性濕疹。皮損見紅斑水瘡，滋水淋漓，味腥而黏，或有糜爛結痂，奇癢難忍，或癢痛兼作，煩吵不安。常有小便短赤，大便乾結。舌紅，苔黃膩。治療宜清熱利濕。

異位性皮膚炎該避免、注意的事（按圖👇👇👇）

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3. 脾虛濕盛型

相當於亞急性濕疹。皮損色暗不鮮，表面有水泡及滲液，部分乾結痂，大便不成形，舌淡，苔薄白或膩。治療以健脾除濕為主。

4. 血虛風燥型

相當慢性濕疹。皮損乾燥脫屑，色素沉著或苔癬樣變，搔癢劇烈，舌淡，苔薄，宜養血袪風。

中醫對症治療常選藥方如：消風散、荊防敗毒散、人參敗毒散、溫清飲。體質改善常用藥方如：玉屏風散、麥味地黃丸、還少丹、十全大補丸、補中益氣湯。皮膚發炎期治療須辨其濕、熱程度不同而略有偏重。風濕熱並重者，予以清熱利濕，祛風止癢；熱重於濕者，多用清熱之品；濕重於熱者，宜健脾除濕。慢性者以養血滋陰潤燥為主。

3茶飲紓緩異位性皮膚炎，1穴改善搔癢

清熱紓緩茶

【材料】連翹、菊花、丹參、桑白皮、金銀花各2錢，甘草5片。

【做法】以上藥材先浸泡20分鐘後，放入鍋內，並加水約1000～1500cc，再煮約20～30分鐘即可。

【功效】清熱解毒、活血化瘀、祛濕止癢。

【禁忌】脾胃虛寒者不宜。



清肺袪毒茶

【材料】黃芩、連翹各12克，金銀花8克、蜂蜜適量。

【做法】將材料稍用開水沖洗，加水1000cc煮沸後5分鐘，去渣加入蜂蜜飲用。

【功效】清熱燥濕、瀉火解毒。

【禁忌】易腹瀉者不宜。



保濕3大步驟（按圖👇👇👇）

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青葉清熱茶

【材料】板藍根、大青葉各20克，菊花、金銀花各12克，冰糖適量。

【做法】將材料稍用開水沖洗，用1200cc熱開水沖泡，放置10分鐘後，去渣加糖飲用。

【功效】清熱解毒、潤肺涼血。

【禁忌】易腹瀉者不宜。



另外，按壓「曲池穴」也可改善皮膚乾燥及搔癢脫屑。

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