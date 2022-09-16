放屁｜放臭腐肉味屁有可能患癌？中醫師教你4步驟改善屁臭困擾

放屁是人自然的身體機能，有時候不小心發出一聲又響又臭的屁，總是令人尷尬！其實有醫師可以從放屁看出身體的狀況如何，另外放屁的氣味有 「臭腐肉味」 ，恐怕遇上癌症，建議及早就醫。



台灣中醫師施昀廷在Facebook專頁《柴胡中醫不中二》提到從中醫角度看放屁的角度：

1. 屁很臭：代表腸胃濕熱、食物消化不良，飲食太過辛辣且重口味。

2. 屁很多：代表脾胃棄置、虛弱，脾胃消化，需透過調理恢復。

▼大腸癌5大警號（按圖👇👇👇）

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台灣施昀廷醫師提到有4個小撇步可改善屁臭、屁多的情況。

1. 改變飲食型態

少食用辛辣食物含糖飲料及甜食

2. 消食零食助消化

可食用麥茶、酸梅湯、八仙果等

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3. 多做核心運動

可做瑜珈、普拉提增加腸胃蠕動

4. 請專業醫師協助調理

找專業的醫師協助

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另外有中醫診所透過Facebook專頁提醒民眾可以透過屁味來察覺身體異狀，呼籲有上述情況應立即就醫。

屁味飄出「臭魚腥味」：可能是消化道出血，建議立刻就醫

臭雞蛋味：可能吃太多肉類等蛋白質，可以透過改變飲食改善

臭腐肉味：可能是癌症腫組織糜爛，該情況常出現在晚期腸癌者身上，伴隨嚴重脹氣，若一聞到應立即就醫。

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