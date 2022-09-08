大腸癌｜血便排便習慣改變要小心！研究：符合3症狀患癌率達46％

近來有不少藝人因大腸癌病逝，引起大眾關注，究竟罹患大腸癌有什麼警訊？



對此，台灣基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘表示，根據瑞典研究分析顯示，排便習慣改變、血便出血、貧血症狀、腹痛、腹脹都是大腸癌的警訊，若同時有排便改變、血便和貧血者，有46％是罹患大腸癌。

▼大腸癌5大警號（按圖👇👇👇）

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大腸癌警訊

錢政弘指出，大腸癌的警訊為排便習慣改變、出血、血便、貧血症狀、腹痛、腹脹！2019年瑞典有一篇研究，分析4家醫院628位有大腸癌症狀的民眾，且最後真的罹患大腸癌的比例。這些民眾有的人只有其中一項症狀，有的人則是有二項以上症狀。

同時出現排便習慣改變、血便、貧血有46％是大腸癌

結果發現只有排便習慣改變的人，8％是大腸癌。只有血便的人，有20％是大腸癌。只有貧血的人，有34％是大腸癌。同時有排便改變和血便的人，有23％是大腸癌。同時有排便改變和貧血的人，有24％是大腸癌。同時有排便改變、血便和貧血的人，有46％是大腸癌。

錢政弘說明，雖然依照研究看起來，排便習慣改變和大腸癌的關係不大，但其實不然，會造成排便習慣改變的原因眾多，如壓力太大、暴飲暴食，藥物副作用等，都會讓腸子出狀況，因為母數很大，所以統計上大腸癌的比例只有8％。

大腸癌預防貼士（點圖👇👇👇）

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7成大腸癌患者皆有大便習慣改變現象

錢政弘強調，排便習慣改變是很重要的警訊，統計起來有7成的大腸癌患者都有排便習慣改變，而且大部分人排便異常的現象是持續性發生，如研究中的患者，症狀皆超過1個月之久！他補充，若排便有時「正常」有時候不正常，則比較不像大腸癌。

另外從研究中可以發現，如果合併兩個以上的症狀，大腸癌的風險就會提高到2成以上，因此提醒民眾，除了注意排便次數是否增加，大便是否變稀、變軟，變細外，也要留意有無帶暗紅色或深紅色的血在糞便中。

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平時也要留心自己是否會容易頭暈、疲勞、活動會喘等貧血的症狀，另外，如果出現腹痛或腹脹，通常代表腫瘤已經比較大，有造成腸阻塞的情況，應該就要馬上就醫檢查。

錢政弘提醒，如果只是偶爾一兩次大便不正常不用太擔心，仔細觀察大便有沒有帶血，回想有無貧血症狀，同時確認抽血報告，血紅素是否正常，如果出現這些異常，應儘速就醫檢查！

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