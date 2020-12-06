【放屁】每日放屁23次！屁太臭可能吃太多呢3類食物椰菜花都有份

放屁（Farting）總是讓人很害羞，尤其響屁更是尷尬，根據美國克里夫蘭醫學中心（Cleveland Clinic）的資料，人每天平均放屁14~23次，而隨著每個人飲食習慣的不同，其次數也會不同，但頻繁放屁也不見得是壞事。以下將列出放屁的三大原因，以及改善的方法，提供給大家參考。 撰文：黎佳燊 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

▼放屁3大原因（按圖看清👇👇👇）

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1. 平常吃喝就會放屁 吃太快放更多

多數人可能不知道，平常的吃喝都能造成放屁，因為我們在飲食的過程中，或多或少都會吸進一些空氣，雖然身體會藉由打嗝把多餘的氣體排出去，但有部分的氣還是會進入腸道，然後以放屁的形態排出體外。

因此，放屁可以說是消化系統的自然反應，值得注意的是，當我們吃太快，或處於焦慮時，往往會吸入更多的空氣，進而提高放屁的機率，其他因素還包括：吃香口膠或糖果、喝碳酸飲料、用吸管喝飲料、吸煙、牙套或假牙戴太鬆。

2. 吃這些利放屁 臭屁因動物蛋白質

有的食物很難被身體分解，包含高纖維、高澱粉、或含棉子糖（Raffinose，一種複合糖）、糖醇（Sugar alcohol）的食物，以纖維為例，它要在大腸中才能經由酵素分解，進而形成放屁，但大部分的氣體本身並無氣味，只有特定的動物蛋白質（Animal protein）才會散發難聞的臭味，像是雞蛋、肉類及高硫質食物，包括蒜類和椰菜花。

此外，在改變飲食習慣後，您可能會發現放屁的次數變多了，可能也包括噁心、胃不適、腹瀉，這是因為身體還在調適階段，若身體依然不舒服，或許就是食物不耐症（Food intolerance）的徵兆了。

易引起放屁飲食有：水果、十字花科蔬菜、豆科類、全穀類、碳水化合物、乳製品、酒精；但這不意味著要少吃這類食物，畢竟它們都是對身體有益的重要食物，很多人會將放屁作為健康飲食的衡量標準之一，這也是不錯的檢視方法。若想讓放的屁好聞一點，建議減少攝取含硫化合物的食物，例如含硫化氫（Hydrogen sulfide）和甲硫醇（MethanthiolＰ成分。

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3. 食物未分解是原因 便秘和腸躁症別輕看

除了吃東西吸入空氣會引起放屁，一些疾病感染、藥物治療，甚至手術併發症也可能是原因之一，包含像糖尿病（Diabetes）和神經肌肉病變，紐約大學朗格尼瓊蒂希婦女健康中心（NYU Langone Joan H. Tisch Center for Women’s Health）麗貝卡格羅斯（Rebekah Gross）解釋，當未被分解的食物成分停留在大腸中過長，腸道細菌就會將其分解，並釋放氣體，這就是放屁了。

另外，便秘也將造成胃腸氣積（Flatulence），因為排泄物長時間在大腸中，亦會發酵並排出氣體，至於腸躁症候群（Irritable bowel syndrome，簡稱IBS）的人，從胃到直腸的肌肉收縮可能會過強，或過弱，前者會有脹氣和腹瀉困擾，後者則有便秘問題。同時，腸胃神經可能會因肌肉的張力變得很敏感，造成疼痛與不適。

其他要注意的身體狀況還包括：乳糖不耐症（Lactose intolerance）、果糖不耐（Fructose intolerance）、乳糜瀉（Celiac disease）、小腸細菌過度生長（Small Intestine Bacterial Overgrowth，簡稱SIBO）、胃食道逆流（Gastroesophageal Reflux Disease，簡稱GERD）、克隆氏病（Crohn’s disease)、潰瘍性結腸炎（Ulcerative Colitis)、胃潰瘍（Peptic ulcer）、胃輕癱（Gastroparesis）、胰臟炎（Autoimmune pancreatitis）、孕婦分娩時，以及其他腸胃阻塞疾病。

改掉吃飯壞習慣 暖和肚子助肌肉放鬆

多數情況下，過多的放屁只是意味著飲食習慣的不對稱，造成身體負擔太重，只要改掉壞習慣，保持良好的生活作息，就不會有什麼健康上的問題了，要留意的包括：限制攝取碳水化合物、吃東西時細嚼慢嚥、多喝水、剛吃飽別躺著。此外，也可以用加熱墊（Heating pad）暖和肚子，這能幫助大腸的肌肉放鬆，使被困住的氣能輕鬆排出來。

倘若放屁變得不舒服，且出現腹部疼痛和壓力、噁心嘔吐、規律地腹瀉或便秘、體重突然變輕，建議洽詢醫生，可以先記錄平日的飲食習慣、胃腸氣積的狀況及頻繁次數、直腸有否出血等症狀，才能找出最好的治療方法。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：這3個原因讓你放屁不斷！便祕和腸躁症別輕忽】