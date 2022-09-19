傷口處理｜用優碘消毒影響癒合？醫生教4步驟處理傷口不易留疤

如果不小心跌倒了，該怎麼處理膝蓋上的傷口呢？很多人會先塗優碘消毒，再蓋上紗布，讓傷口保持乾燥，洗澡時傷口也千萬不要碰到水，真的是如此嗎？台灣敏盛醫院副院長江坤俊來解答。



傷口可以用優碘消毒？

江坤俊表示，優碘含碘可以消毒殺菌，但同時也會殺死纖維母細胞、白血球，通常不建議使用優碘消毒傷口，以免影響傷口癒合，且優碘會擦久了，還會色素沉澱，讓皮膚變黃。

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傷口要保持乾燥，千萬不要碰到水？

江坤俊說明，傷口確實不要碰水，因為水有細菌容易造成傷口感染，但傷口在濕潤的環境下，可以保持細胞活力，幫助傷口修復、加速癒合，因此不建議使用紗布蓋住傷口，最好使用可以防水又保濕的敷料，也不容易留疤。

青黴素抗生素藥膏，讓傷口好得更快？

江坤俊指出，青黴素抗生素藥膏可以殺菌，也會殺死皮膚上的益生菌，容易產生接觸性皮膚炎，且並非每個傷口都有細菌，建議傷口感染時，才適合使用青黴素抗生素藥膏。

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4步驟正確處理傷口

1. 沖：使用生理食鹽水沖洗傷口。

2. 擦：棉花棒輕輕擦拭傷口表面。

3. 敷：傷口敷上保濕敷料。

4. 看：檢查傷口狀態，有無組織液滲出。



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