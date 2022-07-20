糖尿病｜慢性傷口恐讓皮膚壞死？肥胖、高血壓8危險族群要警惕

如果身體上有小傷口不能輕忽！傷口是觀察身體的重要指標，同時也能夠反應身體的狀況，通常出現慢性傷口時要提高警覺，因為很可能代表身體有潛在疾病。



慢性傷口有兩徵兆 8危險族群要注意

傷口依照成因不同，分為急性傷口及慢性傷口。急性傷口通常為外傷造成，慢性傷口則是指超過4周仍未癒合或面積未縮小40%的傷口，通常慢性傷口需要針對病因，去做根本的改善。

▼4種慢性傷口（按圖👇👇👇）

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台灣台北榮民總醫院皮膚診斷科主任陳志強表示，慢性傷口的危險因子包括肥胖、懷孕、年紀大、高血壓、糖尿病、行動不便或卧牀、膽固醇高以及有血栓病史的患者。

慢性傷口恐讓皮膚壞死 糖尿病患感染控制不易

大部分的慢性傷口出現在下肢，尤其是小腿以下。根據統計，大約有3.6%超過65歲的成人深受慢性傷口困擾，慢性傷口不僅生理上導致疼痛、活動力下降、睡眠品質差，另一個隱憂也會導致社交的困難，工作與經濟也可能會受到影響。

台灣整形外科醫師王祥亞表示，慢性傷口主要形成因素，可能是糖尿病、動脈阻塞或者靜脈阻塞，如果傷口拖很久沒癒合，可能代表身上的生長因子比較不好。

許多長者有慢性疾病困擾，像是糖尿病、周邊動脈缺血、腎衰竭等，導致傷口很難癒合，或是出現壓瘡（又稱褥瘡），最後甚至皮膚潰爛壞死。

陳志強指出，壓瘡通常是長期壓迫造成，好發部位包括臀部，背部、腳踝及腳跟；而神經性皮膚潰瘍通常是神經受損導致，15%的糖尿病患者身上有神經性的足部潰瘍。

台灣整形外科醫師謝宇軒解釋，糖尿病患者本身血糖較高，一旦產生傷口，容易細菌滋生，身體免疫系統也不容易把白血球帶到受傷的地方，造成感染控制不易，使傷口狀況加劇。

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5方法治療慢性傷口 做好清潔最重要

傷口如何治療很重要，謝宇軒表示，有些病人周邊神經不敏感，不太會感到疼痛、不舒服，就會覺得這個傷口並沒有造成平常生活上的困擾，結果導致它慢慢擴大、感染惡化，等到發現時已是大問題。

慢性傷口的治療，需要根據患者的成因及種類來進行，治療方式包括預防感染、給予適當的人工敷料、當感染髮生時給予合適的抗生素、疼痛控制以及手術清創等，台灣特管辦近日通過的自體幹細胞治療也將是未來治療的一種方式。

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台灣神經內科醫師王敬元也指出，身體有傷口，清潔是最重要的，要先確定是否有異物感，若傷口有異物，白血球或是身體免疫系統都沒辦法靠過去，形成阻斷作用，讓傷口更難癒合。

醫師提醒，積極清創與維持傷口局部環境的乾淨與濕度，是讓傷口癒合的關鍵，久久不愈建議就醫，治療上跨科別合作，也可以讓慢性傷口提高癒合的機會。

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