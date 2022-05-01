蜂窩性組織炎｜皮膚發炎傷口紅腫？留意9大病徵糖尿病患者屬高危

不少人都曾聽聞過蜂窩性組織炎這個可怕的疾病，甚至是身邊或多或少都曾有人罹患過嚴重程度不一的蜂窩性組織炎。當不小心受傷而沒有做好患部照護，進而造成細菌感染時就容易引發「蜂窩性組織炎」。不過為什麼會導致蜂窩性組織炎？當皮膚發炎、有傷口時是否就會容易導致蜂窩性組織炎？嚴重時甚至可能得截肢？讓《Hello醫師》告訴你什麼是蜂窩組織炎，又有哪9大病徵發生時你就該注意！

文：文子齊 資料查核：Hello 醫師



什麼是蜂窩性組織炎？為什麼會有蜂窩性組織炎？

人的皮下脂肪層是類似蜂窩狀的組織，當有細菌入侵到皮下組織後會引起發炎、紅腫、發熱、疼痛的反應時，這就是蜂窩性組織炎（cellulitis），引起發炎的細菌以葡萄球菌（Staphylococcus）或鏈球菌（Streptococcus）這2種最為常見。

為什麼會有蜂窩性組織炎？這是因為當細菌從傷口侵入到真皮和皮下組織釋放毒素，會在組織的縫隙中生長，引起發炎反應。蜂窩性組織炎發作前通常是有小傷口，像是蚊蟲叮咬、小擦傷、割傷、香港腳所引起的皮膚龜裂，這些傷口很容易被大家忽略。

蜂窩性組織炎9大病徵（點圖放大👇👇👇）

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細菌會因此有機可趁進入到傷口裏面。不過有些蜂窩性組織炎的致病菌是經由血流到皮下組織再引起局部感染，因此有些蜂窩性組織炎是沒有傷口的。那麼有哪些人容易感染蜂窩性組織炎？以下列舉出常見的9大病徵，快來檢查自己是不是蜂窩性組織炎的高危險族群：

1. 口腔衛生習慣不佳者

2. 有罹患香港腳

3. 其他黴菌感染

4. 血液循環不良

5. 皮膚有傷口

6. 糖尿病患者

7. 靜脈曲張、水腫

8. 慢性疾病

9. 過胖



蜂窩性組織炎症狀：不會覺得癢！

在感染蜂窩性組織炎後，初期會有下列症狀：

紅：傷口及四周皮膚會發紅。

腫：受傷部位表面會隆起。

熱：受傷部位會微微發熱。

痛：受傷部位、四周皮膚會疼痛、化膿。



不少人以為蜂窩性組織炎也會讓皮膚癢癢的，其實這是錯的。蜂窩性組織炎是皮膚有傷口造成的細菌感染，症狀以「紅、腫、熱、痛」為主，所以並不會出現發癢的症狀。

除了上述症狀，有些會合併發燒、畏寒、全身倦怠、頭痛、關節痛。如果患部出現水泡、四肢無力、癱軟或有強烈睡意，則很有可能代表細菌已經開始擴散，必須馬上就醫治療。若感覺到皮膚有點發癢時，也許是過敏而不是蜂窩性組織炎。

不過都是蜂窩性組織炎，為什麼有些人能不藥而癒，有些人可能會截肢或是危及生命？這是因為感染深度不同的原因，蜂窩性組織炎僅在皮膚表層有感染，但若感染到皮膚深處時，會導致「壞死性筋膜炎」（necrotizing fasciitis），會引起敗血症、截肢，或是生命上的危險。

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蜂窩性組織炎可以先局部冰敷

當有蜂窩性組織炎的症狀出現時，務必要馬上就醫，醫師會按照嚴重程度來決定要如何治療：

- 冰敷：蜂窩性組織炎的傷口會紅腫、發熱，可以先局部冰敷減緩症狀，但也不宜敷太久，每冰敷10分鐘就要休息50分鐘，每天4~6次。

- 口服或是注射抗生素：輕微的蜂窩性組織炎以抗生素治療為主，可能需要持續服用7~14天才能痊癒。

- 手術清除壞死組織：若傷口已經有化膿，必須要切除壞死組織再做清創的處理。若更嚴重時，有些則需要做皮膚重建或是截肢。



有些人疑問，蜂窩性組織炎是不是直接去皮膚科看就好？其實蜂窩性組織炎是細菌感染所引起的，所以要去掛「感染科」才會得到正確的診斷以及治療，因此別掛錯科了！

5大照護法、預防蜂窩性組織炎

能不能預防蜂窩性組織炎找上門？答案是可以的，只要按照下列居家照顧，便能輕鬆預防蜂窩性組織炎：

1. 皮膚有傷口時要及時處理

2. 觀察傷口是否有出現紅腫痛的症狀

3. 治療香港腳或是其他黴菌感染疾病

4. 均衡飲食加強抵抗力

5. 糖尿病患者循環不佳，須每天檢視雙腳



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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：皮膚發炎有傷口？紅腫恐釀蜂窩性組織炎！9大病徵要注意】

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