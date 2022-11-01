杜德偉足底長骨刺劇痛無比　醫揭10類高危人士做1運動預防最有效

60歲男星杜德偉，日前參加內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥2》，因賣力練舞時突然喊痛，痛到必須坐輪椅就醫，檢查發現是腳底長骨刺，醫師建議開刀切除；但他決定先吃止痛藥，待演出完成再作打算。杜德偉受訪時透露，密集排舞的過程中觸發了舊疾，因腳底長骨刺導致足底筋膜炎。



「足底疼不是病，痛了要你命。」台灣運動醫學會榮譽理事長、羅東博愛醫院院長葉文凌指出，腳底長骨刺是足底筋膜炎的終極結果，以杜德偉的狀況，應是長期足底筋膜炎造成骨刺長期代償，並超過一定長度，進而產生微小骨折，才會造成痛不欲生，也就是為什麼必須坐輪椅的原因。

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足底筋膜會退化 40歲強度只剩一半

葉文凌表示，足底筋膜是由膠原蛋白構成的結締組織，隨著負荷而輪流代謝與生成，25歲開始結締組織退化，到了40歲時，強度只剩25歲的一半，「足底筋膜愈老愈弱，彈性愈差、愈無法受力，硬施力更容易造成微小筋膜斷裂」。

足底筋膜位於腳掌底部，附著於跟骨底部前凸出處，如傘狀附著至蹠骨前端底部，外有皮膚包覆、上有足部骨骼蓋頂。葉文凌說明，足底筋膜的主要功能在維持足弓伸縮的功能，有如「弓的弓弦」，足弓分為橫向足弓及縱向足弓，前者依賴骨骼構造與小韌帶，後者則依賴足底筋膜作用，可承受身體運動時的巨大力量。

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10種人易患足底筋膜炎

葉文凌點名，足底筋膜炎好發於先天的扁平足、高足弓，以及後天需久站、高勞動、經常穿硬底鞋及高跟鞋、柔軟度不佳者、過度負重、退化性關節炎，以及特定系統性疾病者。

「足底筋膜炎是筋膜結締組織的退化性反應。」葉文凌說明，足底筋膜通常以跟骨附著處為負荷最集中處，此處也最容易出現問題，因退化組織承受力量能力下降，身體代償性以鈣化組織取代結締組織，藉此維持足底筋膜的承受力。

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鈣化組織會隨力量施力時間增長及累積力量增加，而不停累積，在放射線檢查上會看到像一根尖尖的刺，也就是所謂的「骨刺」，且愈早累積愈粗；而足底筋膜增生的骨刺，可說是必要之惡，繼續承受重力、維持患者活動，但物極必反，筋膜結締組織退化及骨刺代償有極限，一旦骨刺骨折就會造成劇痛。

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足底筋膜炎長骨刺一定要切除？多做伸展運動預防

「治療足底筋膜炎，最好的方式是預防。」葉文凌表示，足底筋膜炎急性疼痛時，服用非類固醇消炎止痛藥只有暫時性效果，主要是減壓手術，骨刺切除並非必要；若仍無法改善，可考慮進行微創關節鏡手術治療，建議平時多做足夠強度的伸展運動，訓練後大小腿肌腱及足跟的柔軟度，並避免久站、長期負重及不良鞋具。

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