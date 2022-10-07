胃癌｜萎縮性胃炎合併1現象患癌機率大增！一文認清胃癌四部曲

你有聽過胃癌四部曲嗎？



台灣基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘表示，胃癌四部曲發展，首先是「慢性萎縮性胃炎」，接著出現「腸化生」，再嚴重則會是「分化不良」，然後以每年6％機率發生「胃癌」。

胃癌四部曲（按圖👇👇👇）

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當心胃癌四部曲

錢政弘指出，大部分人的胃鏡報告是「表淺性胃炎」，少部分的人是「慢性胃炎」，這兩類尚未有太大的問題，然而大約15％的人則是有「慢性萎縮性胃炎」。有萎縮性胃炎者，在胃鏡下可以看到胃壁原本的皺折，因長期發炎變得扁平，胃粘膜有變薄萎縮現象，這樣胃消化食物的能力當然會變差。

萎縮性胃炎的危險因子包括幽門螺旋桿菌感染、自體免疫性胃炎、年紀、抽煙、高鹽飲食和慢性膽酸逆流。胃黏膜長期受到致癌物質的刺激，容易導致基因突變。比起正常人，萎縮性胃炎會增加7倍罹患胃癌的風險，每年有0.1％至0.3％患者進展成胃腺癌，或是以每年0.4％至0.7％機率出現神經內分泌瘤。

胃癌的危險因子（按圖看清👇👇👇）

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萎縮性胃炎多半不會一下子跳到胃癌！錢政弘補充，中間會先經過腸化生的病變，所謂「化生」是有轉化、轉變的意思，當胃黏膜反覆受傷，原本應該長出新的胃黏膜，但是倉促沒長好，反而長出像腸子般的粘膜，也就是發生「胃細胞轉換成腸上皮細胞」的病變，稱為「腸上皮化生」或「腸化生」。

在胃鏡下，出現腸生化者，可看見有一個小小的、灰白色突起物，可能是局部或是大面積出現在胃裡面。在2008年大型追蹤分析發現，有腸化生每年得胃癌的機率是0.25％，10年累積下來機率是1.6％。

胃出現腸化生後，其實還要再經過一個「分化不良或稱化生不良」步驟才會真的變成胃腺癌，錢政弘補充，這是判斷罹癌風險很重要的指標。胃分化不良可以視為癌前病變，此時細胞已經有異常的增生，其形狀和排列結構有明顯的改變。

此外，分化不良又可以細分成「低度分化不良」和「高度分化不良」，低度分化不良的每年胃癌發生率是0.6％，高度分化不良的每年胃癌發生率是6％，10年累積機率有60％至85％。至於是否出現分化不良必須靠組織切片在顯微鏡下才能判斷，光靠一般胃鏡是沒辦法區分（特殊胃鏡可以）。

▼2招擴胸運動保養腸胃（按圖看清👇👇👇）

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萎縮性胃炎合併高度分化不良，罹癌機率大增

錢政弘呼籲，當民眾胃部出現萎縮性胃炎就要好好保養，一旦出現腸化生，則要注意觀察切片結果是否有分化不良，如果沒有，就不要太擔心。如果合併有低度分化不良就要小心；如果合併高度分化不良，就要非常小心，由於將來罹癌的風險很高，務必要定期追蹤。

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