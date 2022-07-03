胃癌｜有幽門螺旋桿菌一定要根治！醫教2招擴胸運動改善消化系統

47歲台灣女星唐玲3年前發現胃癌，經歷8次化療後，沒想到3年後癌細胞轉移到卵巢，讓她超崩潰，目前也把子宮卵巢都切除。



胃癌除了留意危險因子，醫生也傳授2招「擴胸調息」動作，讓腸胃變好、增強免疫力！

▼2招擴胸運動保養腸胃（按圖看清👇👇👇）

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唐玲胃癌3年後，癌細胞轉移卵巢

唐玲3年前罹患胃癌，日前在Facebook寫下近況表示，日前做電腦斷層發現卵巢異常腫大，在醫生建議下動刀切除卵巢和子宮，但沒想到，「那顆腫大的卵巢，檢驗結果是惡性，卵巢的癌症是從胃轉移而來。」

台灣肝膽腸胃科醫師張振榕說明，卵巢是腸胃道癌症很常見的轉移位置，據統計，卵巢若有遠端轉移的癌症，通常7成都是從胃部來的，因此胃癌很容易轉移到卵巢。

另外，胃癌危險因子除了家族史、年紀大於50歲以上者，男性得胃癌機率是女性的2倍，台灣預防醫學醫生洛桑加參也提到，胃癌90％和幽門螺旋桿菌有關係，它會破壞胃黏膜，而胃部反反覆覆慢性發炎下，日積月累後就變成癌化，因此若檢查出有幽門螺旋桿菌一定要吃藥根除。

擴胸調息！每天5分鐘改善消化系統

除了胃癌，現在新冠確診也會有腸胃道症狀，平時該如何好好保養腸胃？洛桑加參表示，每天透過「擴胸調息」動作，對於病毒或細菌感染，以及預防癌症、心血管疾病等，是很好的保養方式；尤其要注意，現在上班族久坐，不自覺形成駝背，進而造成胃部不舒服，腸胃道蠕動也變差。

第1招：提升免疫力、調節自律神經

動作：兩手平衡，放在胸前，肩頸同寬；接著雙手往後拉（擴胸）再回到胸前，左右手輪流上下位置交叉來回。

洛桑加參說，此動作可以刺激胸腺素，而胸腺素可提升免疫力；另外也能幫助調節自律神經，減少腸胃功能異常，還有壓力大的時候也可以做，因為把心胸擴大了，免疫力在好的狀態，也把幽門桿菌調節掉。

第2招：促進腸胃蠕動

雙手抬起，左右手輪流往後往前擺動；能促進腸胃蠕動，也幫助放鬆肩頸。

胃癌的危險因子（按圖看清👇👇👇）

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