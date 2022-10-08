胰臟癌︱不明腹痛、長期尿黃要小心！糖尿病、常飲酒屬高風險族群

「癌王」胰臟癌是沉默殺手，有許多名人因罹患胰臟癌病逝，如蘋果創辦人喬布斯、意大利歌唱家巴伐洛堤、台灣資深藝人巴戈、台灣資深體育主播傅達仁及台灣外交部駐泰代表李應元等。



胰臟癌令人聞之色變的原因，主要在於初期不易發現及復發率高，目前電腦斷層是主要的檢查工具，然而對於2公分以下的腫瘤，仍有近4成個案難以發現，也因此確診個案大多已邁入末期且存活率低。醫師提醒，除了不明腹痛、體重驟降，尿液顏色異常可能也是胰臟癌的警訊。

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經常上節目《醫師好辣》的台灣敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅在Facebook粉絲專頁分享特殊案例，一位60多歲病人因為尿液顏色偏黃又有泡泡，想說可能是火氣大，選擇看中醫調理身體，看了一段時間，身體雖然沒有任何不舒服，但尿黃的問題沒有改善，似乎還更嚴重，因此改看家庭醫學科。

家庭醫學科醫師幫患者安排一些抽血檢查，沒發現什麼問題，再幫他轉到泌尿科，可是醫師時間不好約，等了3個星期才看診，結果泌尿科醫師一看覺得不對勁，認為這絕對不只是尿黃的問題，接著再將病人轉到陳榮堅那邊。

陳榮堅說到，當病人轉診過來時，症狀已經不只有尿黃，他的眼白和皮膚也都是黃色的，結果是膽管阻塞，「平常有在關注健康資訊的人應該都猜得到是什麼問題，後來檢查確診胰臟癌」。當胰臟頭部長腫瘤，經常造成膽管阻塞，膽汁一淤積，就出現茶色尿，同時引發黃疸。

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陳榮堅提醒，遠離煙、酒，維持適度運動與健康飲食，才能有效預防胰臟癌。煙、酒會造成胰島細胞的發炎反應，破壞胰臟細胞，只要造成任何組織不斷的發炎反應，就會增加癌變的機會。有研究統計，長期飲酒又有胰臟慢性發炎的情況，發生胰臟癌的機會是一般人的七到十倍；此外，有糖尿病、肥胖，也容易造成胰臟癌發生。

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胰臟癌初期大多沒有症狀，患者很難查覺，且胰臟位於後腹腔，相較其他器官的癌症更不容易被發現。且胰臟癌細胞容易擴散、轉移，除了在腹腔內擴散，也會隨著血液和淋巴轉移到肺、肝、骨頭等遠端器官。醫師呼籲，一旦出現不明原因的腹瀉、體重驟降、腹痛及黃疸等症狀，應儘早就醫診斷，透過臨床症狀鑑別和腹部超聲波等相關檢查，及早治療。

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