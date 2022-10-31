膀胱結石｜7旬漢飽受尿頻之苦　排斥就醫加劇狀況　終受勸做手術

一名73歲男性最近飽受尿頻所苦，就醫發現原來是膀胱內多了2厘米大結石，加上攝護腺肥大堵住尿道出口，才會經常頻尿。醫生用鈥雷射內視鏡清除結石，再透過雷射汽化手術「拓寬」前列腺後，才讓他免於尿頻之苦。



來自台灣的中國亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑說，患者子女因不捨老父親被尿頻問題限制參加比賽，加上患者本身十分排斥就醫，以致病情遲未改善，每天鬱鬱寡歡，脾氣也變得暴躁。

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經子女不斷遊說，終於前來就醫，詢問狀況後先安排尿液檢查，驗出難以用肉眼察覺的微量紅血球，之後超音波檢查看到一塊白色陰影。膀胱鏡檢查後，不僅發現前列腺十分肥大，尿道僅剩一小縫，還找到約2厘米大的膀胱結石，兩者都造成頻尿原因，建議手術清除。

經以輸尿管鏡從尿道進到膀胱後，先利用鈥雷射將結石打碎取出。另再以「綠光雷射攝護腺汽化術」燒除腫大的前列腺，拓寬膀胱出口，術後患者回診，開心表示尿頻問題明顯改善，每天不再頻頻跑廁所。

邱鴻傑說，膀胱結石與其他尿路結石如腎臟、輸尿管或尿道結石的疼痛反應並不相同；其他部位結石摩擦會刺激泌尿道神經，出現劇烈絞痛，患者第一時間即能察覺並緊急就醫，但膀胱結石除非大到完全堵住尿道，否則當結石摩擦膀胱時，大腦僅會轉換成刺激感，增加排尿收縮頻率，因而錯過治療時間。

他說，若結石小於0.5厘米，有6成會隨尿液自動排出，但患者因前列腺肥大堵住排尿，導致「小石頭滾2年，越滾越大顆」，最終在膀胱內無法排出，堵住尿道，造成尿滯流。唯有取出碎石及消除堵住尿道的前列腺，才能徹底改善尿頻問題。

邱鴻傑說，大家應維持運動習慣，每天攝取1500至2000cc足夠水分，以稀釋尿液並排出易結石物質或細菌等，同時也得避免憋尿、減少重鹹重油及大魚大肉等美食。若本身有結石病史，每三到六個月更要定期回診，才能避免膀胱結石再度上身。

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