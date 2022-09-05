銀髮養生｜預防中暑3寶要傍身　別猛喝冰水　手掌是降體溫關鍵

炎炎夏日，如何消暑降溫？專家推薦，隨身攜帶「降溫3寶」，並牢記２個降溫妙招，就能輕鬆消暑，度過酷夏。最近還有日本學者指出，關鍵在手掌，只要讓手掌心降溫，就能有效調節全身體溫，真的可行嗎？



夏日溽暑難耐，日本最近也飽受連日高溫「烤驗」，東京電力公司一度陷入供電危機，大家都想知道有甚麼降溫妙方。台灣新光醫院急診醫學科主任張志華推薦，如果沒有空調系統，預防熱衰竭或熱中暑首推「3寶」：

對付炎夏的3寶2招，到底是甚麼？（按圖了解）：

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1. 遮陽物

例如陽傘、帽子，直接遮擋陽光。

2. 水

除了可飲用，也可以直接灑水在身上、臉上後搧風降溫。

3. 毛巾

除了可以擦汗，亦可沾水擦拭身體、臉、頸部等中樞部位，有效降溫。

他強調，在皮膚表面灑水或沾濕身體，搭配搧風，就能透過水分蒸發將體熱帶走，只要用一般常溫（室溫）下的水即可，避免使用冰水，太冰的水或冰塊反而容易血管收縮，不利於散熱。另外，喝水也能增加排汗，汗液蒸發是相當有效散熱的機制，但記得熱衰竭時不要喝冰水，冰水可能會刺激腸胃道而引起嘔吐，大量喝冰水甚至可能引發心律不整。

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泡冰浴風險高，醫推薦２招快速安全降溫

如果已經進展到熱傷害，包括熱痙攣、熱衰竭、熱中暑等，則要掌握2招快速降溫──灑水、搧風，這是最安全、有效的方法。可以把病人移至陰涼處，脫掉衣物、灑水，或以濕毛巾擦拭全身，搭配搧風；如果病人意識清醒也可以補充水分，但同樣避免使用冰水或冰塊，可能會因溫差過大而引發心律不整或嘔吐。

民間有人採取的做法是讓病人泡冰浴降溫，直接泡在鋪滿大量冰塊的冰水中，只露出頭部，藉由對流的方式快速降溫。但張志華表示，臨床上很少這麼做，因為病人有可能會溺水、心律不整、抽搐、甚至腦中風，存在高度風險，「更糟的是，若病人在冰浴中發生意外需要急救、插管或電擊等，將會是災難！」因此只有在很特殊的情況，例如麻醉藥引起的惡性高溫或軍人在烈日下操練過度，才有可能需要泡冰浴，且需由專業人員操作，不建議一般人自行在家泡冰浴。

另外，有些人會在腋窩或腹股溝擺放保冷袋或冰毛巾，藉此降溫，「其實沒有必要，」張志華說，一來溫度過低會使皮膚血管收縮、血循變差、降溫變慢，二來局部接觸面積過小，「局部很冰、很不舒服，又沒甚麼散熱效果。」「最有效的降溫方法還是灑常溫（室溫）水、搧風或吹電扇，最有效，也不會不舒服。」

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手掌微血管網密度高有助調控體溫 但不宜接觸過冰、過久

國內有媒體引述日本報導指出，日本神戶女子大學名譽教授平田耕造表示，「雖然人類雙手手掌的面積僅占人體的5％，但手掌上有負責調節體溫的動靜脈吻合（AVA）血管，帶有熱的血液流經時，就能透過手掌心散熱。只要讓手掌暴露在空氣中就能散熱，若手掌接觸冰冷的物品則能加速降溫」。

該名學者並解釋，經過手掌與腳掌動靜脈吻合（AVA）血管的血液流量，比流過微血管的血液多1萬倍，因此只要讓手掌與腳底確實降溫，將可有效降低全身的體溫。但也提醒，盡量使用約攝氏15度的物品，而非使用冰塊等攝氏10度以下的物品，因為過度冷卻反而會使血管收縮，難以散熱，將手腳泡在裝滿水的臉盆中是不錯的方式。

小小的手掌，真有這麼神奇的作用嗎？

「這個方法或許可行，但真正作用原理應該是手掌和腳掌相較其他部位，有分布密度較高的微血管網。」奇美醫院心臟血管內科主治醫師黃柏森說明，正常血流會從動脈經過微血管網再流入靜脈，微血管網本身具有體溫調節作用，平時部分靠近表面的會關閉，減少體熱散失，血液轉由較深層的微血管流動，當人體體溫過高時才會部分打開。

由於人體可經由減少或增加血液流經表面微血管網的血流機制，達到體溫調控的作用，因此，的確有可能手掌和腳掌的微血管網密度較高，當掌面接觸到比較冰涼的物體而加速散熱機制。

而AVA指的是小動脈和小靜脈直接接通，中間沒有連結細密的微血管網，血流速度確實要比流經微血管網快非常多，「但因為流速過快，血液馬上就流回身體其他地方，反而降溫很有限。」而且一般健康人不太會有AVA血管，較常見於洗腎患者經手術建造出這樣的血管或稱洗腎廔管；有些病人動脈阻塞嚴重，無法正常流經微血管網再進到靜脈，動脈壓力又無從宣洩，也有可能從旁門左道找到靜脈作為血液回流的路徑，久而久之形成動靜脈廔管，「但這都不是正常現象。」

黃柏森強調，日本該項研究雖看似可行，但原理機轉仍有待確認，而且目前沒有正式的科學研究提出四肢散熱調節功能比軀幹來的好。他建議，如果民眾想嘗試透過手掌降溫，雖然無妨，但應避免使用太過冰冷的水或冰塊，或隔一層毛巾，避免掌面直接接觸，同時留意不要接觸太久，大約15～20分鐘即可，以免血管急遽收縮、血流量減少，反而達不到降溫目的。

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距離心臟愈近、皮膚接觸面積愈大 降溫效果愈顯著

但張志華認為，手的面積小、皮膚厚、末端血液循環也較差，對全身降溫起不了太大作用，可能只是手掌的感覺神經分布特殊，對溫度變化比較敏感而已。

張志華解釋，「身體調控血流的機制是，離心臟越遠的地方（如四肢末端的皮膚），其循環就越容易被犧牲掉，」所以發燒、休克都是手腳冰冷、臉色蒼白，治療上，低體溫病人要回溫或熱傷害病人要降溫，也是先從靠近心肺的中樞軀幹開始，不會從遠端四肢開始回溫或降溫。「回溫或降溫的速度，取決於熱源或冷源和皮膚接觸的『面積』以及接觸位置和心臟的『距離』。」

那麼為何手腳接觸冰涼物體會特別涼爽？冬天戴手套、穿襪子、圍圍巾，會加倍感到溫暖？張志華笑說：「我們夏天不想戴手套、穿襪子、圍圍巾，冬天則相反，但這並不是因為這些部位降溫或回溫效果很好，只是這些部位是我們平常會裸露的部位而已。」他強調，決定降溫或回溫效果，最關鍵的還是皮膚接觸面積以及和心臟的距離。

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【本文獲「康健雜誌」授權轉載。】

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