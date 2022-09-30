銀髮健康｜口乾舌燥吃梨未必對？中醫談體質與養生　3件事要做好

中秋過後秋意漸濃，面對忽冷忽熱的天氣，許多人用當令食補來養肺潤燥，但你真的吃對了嗎？「所謂的均衡飲食，其實是均衡你體內的問題，吃對食物才是真正的養生。」執業近30年的瀚儒中醫診所院長劉潭妹說。



年近60歲的她，外表比實際年齡小了約莫10歲，平日正是運用這套養生之法保養自己，「中醫的預防、治療、養生，都是在提倡體內的平衡，失衡就容易生病。」

但所謂的「均衡」，卻不是西方營養學的「甚麼都吃」，「很多人都說要依季節、時序吃，但假如你腸胃易脹氣、拉肚子，還應該吃當令的水梨、柚子嗎？」劉潭妹遇到許多病患來求診，描述病情時常自稱體質「寒」或「熱」，但經過診斷，才發現他們「誤會了自己！」

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瞭解體質才能吃對食物

她說，曾有病患自述感冒喉嚨痛，但診斷出來卻是因為身體太虛，才導致喉嚨痛；若只看表面症狀，會用冷藥來為喉嚨消炎，但體虛卻需要熱藥來滋補，「用藥方向剛好相反。」

尤其這兩年新冠疫情肆虐，許多人染疫後喉嚨都如刀割般劇痛，有營養師建議可以吃雪糕、冰牛奶、布甸等冰涼滑順的食物，但是對這一點，劉潭妹卻持不同意見。

劉潭妹指出，喉嚨劇痛、食不下嚥時，當然可以吃少量雪糕來補充熱量，但像鮮奶這類冰飲既無飽足感又容易生痰，反而會讓氣管黏膜更不舒服，應該避免才是。

還有一些人常覺得口乾舌燥，就以為自己體質燥熱，但診斷後卻發現是因為體質寒冷，使得末稍血液循環不佳，「末稍也包括腦部，腦循環不好就睡得差，長期睡不好導致虛火，讓你感覺口乾舌燥，所以拼命吃涼的食物，那就更睡不好！」

她提醒，許多人對中醫常有謬誤解釋，以為醫生說不能熱補，就是要吃涼冷物，「像一般覺得秋天當令的瓜菇筍可以潤燥，但一吃過量就會出問題。」她說，人體其實自有平衡機制，只要出現生痰、脹氣、拉肚子、睡不好等症狀，就代表這些食物可能不適合自己的體質，應該淺嚐或乾脆不吃。

泡腳提升循環，按摩穴位好入睡

那麼即將進入秋冬，我們又該如何調養身體？曾赴日進修的劉潭妹說，日本漢方醫學講求「根本」，腳是人體第2個心臟，足底更反映了身體健康，因此病患來到她的診所，得先經過2道足浴，分別以礦物粉及針對不同體質調配的草藥浴泡腳，而且期間不能滑手機，盡量放鬆、放空。

劉潭妹笑說，許多人往往在診間越等越焦慮，透過2道足浴，可以增進身體新陳代謝，也能讓患者心情和緩，「把脈會更清楚。」針灸時，也不用常見的艾草灸療，而是將精油塗在穴位上透過針灸引導到經絡，避免艾灸煙燻不適。

至於一般人在家，也可以透過泡腳來提升血液循環，並以芳療精油來按摩穴位。如熟齡族群常有睡眠問題，睡前可以將檀香精油點在印堂、鼻孔下方，並以精油按摩百會、耳神門、手神門及神闕穴等處，能鎮定安神，「很快就會想睡覺。」

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3養身方從根本做起

劉潭妹說，要達到體內平衡，無非就是做好3件事：睡眠、吃對食物與正確作息。

很多人覺得睡足8小時就好，其實睡眠長短往往不是問題，入睡的「時間點」才是。劉潭妹建議，最好不要超過「晚子時」——也就是夜間12點前入睡。她解釋，晚上11點到凌晨1點走膽經，凌晨1點到3點走肝經，如果能在這時間點進入深沉睡眠，身體的修復當然比別人快很多！

飲食則要吃自己需要、而非挑自己喜歡或想要的吃，避吃精緻糖類，但不必將澱粉視為大敵，否則「缺乏澱粉如何維持基本代謝？」

她建議，追求瘦身也要瘦得健康，攝取足夠營養，但晚餐可盡量在晚間7點之前吃完，若真無法達成，就要減少吃的量。餐後也不要馬上坐下，最好能輕緩活動30分鐘至1小時，能促進消化，也可以幫助睡眠。

「我覺得最好的運動就是走路，但是不必走太多，以免耗損身體能量。」過去常說日走1萬步，其實7000步就夠了，且可快慢交替，不必非得逼自己走到上氣不接下氣。平日則多飲溫開水，千萬別貪涼猛灌冰水，避免身體耗能，「只有體內陰陽平衡，才能維持健康。」

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