肺阻塞｜持續咳、痰、喘未必是長新冠、感冒　煙齡長長者更要小心

新冠疫情已延燒3年，不少人感染後出現咳嗽、有痰、氣喘的症狀，以為是所謂的「長新冠」，然而不少人因為症狀持續太久或惡化，就醫後才得知是肺阻塞。



「肺阻塞（COPD，慢性阻塞性肺疾病）是全球第3大死因，在台灣也是長年在當地人10大死因榜上有名，」台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長王鶴健指出，肺阻塞好發於40歲以上族群，隨着疾病進展，症狀會越來越嚴重。然而，肺阻塞典型症狀「咳、痰、喘」與長新冠或感冒症狀頗為相似，在疾病初期大眾容易輕忽。

疫情期間，王鶴健在門診觀察到，不少人確診新冠康復後，因症狀持續太久或變嚴重，至門診求助才意外確診為肺阻塞，但這時肺功能通常多已嚴重受損。

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抽煙族是高危險群

台灣高雄長庚醫院胸腔內科主治醫生蘇茂昌指出，肺阻塞的危險因子包括吸煙、空氣污染、粉塵、家族史等，其中抽煙影響最大，肺阻塞有很高比例的病患，是因為吸煙所致，病友也容易受外部刺激及環境因素而導致肺功能惡化，如台灣已逝資深藝人「孫叔叔」孫越生前是煙齡很長的老煙槍，雖然後來戒煙並大力推廣戒煙，但最後仍因肺阻塞病逝。

58歲、煙齡超過30年的肺阻塞病友袁先生從媒體報道中發現自己的「咳、痰、喘」症狀跟孫越一模一樣，而且他已幾近喘不過氣，趕緊到住家附近的診所就醫，結果馬上被醫生轉診到醫院胸腔內科，確診為肺阻塞，當時他的肺功能僅有一般人的三分之一。治療3年來曾發生過一次急性惡化，加上去年又併發肺炎造成肺功能急速衰退，現在他除了按時服藥覆診，也會定期到醫院進行肺部復原運動，「身體有症狀就要趕快看醫生」是他的心聲。

「咳、痰、喘」持續3周以上速就醫

王鶴健提醒，民眾如果「咳、痰、喘」症狀持續3周以上，應儘快前往胸腔內科尋求專業診療，尤其高危險族群更建議每年定期接受肺功能檢查，才能及時發現、及早治療，降低肺阻塞疾病惡化的風險。

台灣胸腔暨重症加護醫學會今年針對40歲以上民眾的「肺部健康觀念」調查則顯示，66.9％民眾出現咳、痰、喘或呼吸不順暢超過3周以上，但只有20.3％民眾就醫，未就醫的原因主要有「症狀不嚴重，沒有影響日常生活」及「抽煙本來就容易會有這些症狀」，顯示民眾對自身肺部症狀的警覺性低。

該會今年10月啟動「愛肺功能衛教專車」走進社區，鎖定肺阻塞高風險族群：年齡40歲以上、抽煙或常吸入二手煙、出現咳痰喘症狀達3周以上，邀請上車檢測肺功能，結果全台共901人受檢，檢出88人為肺阻塞潛在病患，比率9.7％，相當驚人。

現年44歲的郭先生，即是透過衛教專車檢查出可能罹患肺阻塞的民眾之一，煙齡18年的他，最近2年持續出現咳嗽有痰的症狀，他抱持着「想了解肺功能」的想法參與活動，結果他的肺功能檢測分數遠低於標準，目前他已安排到胸腔內科做進一步的檢查，他也決心戒煙。

1分鐘登階 最簡單的自我檢測法

根據台灣健保資料庫研究顯示，肺阻塞病友急性惡化住院的死亡率為4％，年齡越大及共病越多的病友住院死亡率較高，而病友出院後１年的死亡率更高達22％。

蘇茂昌的門診曾收治一名63歲、煙齡40年有氣喘史的林先生，過去曾檢測肺功能，3年前因為喘到無法呼吸才就醫，當時肺功能檢測結果顯示已是嚴重型肺阻塞，在短時間內經歷2次緊急插管搶救生命，林先生嚇到不敢再抽煙，目前持續治療中，但病況差時還是得仰賴呼吸器。「如果及早檢測，肺功能不至惡化至此，」蘇茂昌說。

「及早診斷、儘早治療，是減緩肺阻塞惡化的關鍵，」王鶴健表示，高危險族群應每年追蹤肺功能；一般民眾則可以用醫學會推廣的「1分鐘登階」做自我檢測，若無法於1分鐘內爬30階，建議儘快前往胸腔內科等相關科別做進一步檢查。

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【本文獲「康健雜誌」授權轉載。】

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