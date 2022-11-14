中風｜腦中風後吞嚥困難易嗆咳　醫生分享5招恢復口咽肌肉協調

享受美食是許多人生活中莫大的樂趣，然而有些腦中風的病人，其中風影響的範圍包含了吞嚥控制區，因而產生了吞嚥困難，嚴重影響生活品質，台灣國泰綜合醫院復健科主任塗雅雯、國泰綜合醫院復健科主治醫師郭家瑜提供了5招復健運動以及治療方法，幫助這類的病人改善吞嚥功能。



易嗆咳、吸入性肺炎 住院天數、再入院風險

根據2021年一篇6千多人的研究顯示，缺血性中風7天後，約3成的人會有吞嚥困難，其中有8成的人出院時還沒恢復，特別是年紀大、BMI<18.5kg/m2、中風病灶影響到腦幹、中風時的嚴重程度高、巴氏量表分數低的族群，其嗆咳、吸入性肺炎的發生比例也會增加。

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吞嚥困難不僅容易造成營養不良、脫水，即便安裝鼻胃管，不再由口進食，仍可能因咽喉肌肉控制不良被自己的口水嗆到，反覆發生吸入性肺炎，延長住院天數、增加看護需求以及再入院風險，還會拉高死亡率，嚴重影響生活品質，所幸吞嚥困難並非完全不能恢復。

5招復健運動恢復口咽肌肉協調（按圖看清👇👇👇）

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關於中風後的吞嚥治療有許多不同的方法，其中可以先由運動做起，塗雅雯主任、郭家瑜醫師提供了5種復健運動，可幫助病人加強吞嚥肌肉運動，恢復口咽肌肉的協調。

第一，「孟德森吞嚥手法」，吞嚥時用手將喉部維持上提4秒，減少食物嗆咳，訓練肌力；第二，「Shaker運動」，躺平後憋氣，將下巴靠近胸部，訓練舌骨上肌；第三，「CTAR運動」，將球或其他物品用下巴夾住，壓縮後放開，這項運動有助於活化舌骨上肌群、改善吞嚥功能、降低嗆咳風險；第四，「Masako運動」，舌頭伸出，上下牙齒固定，使舌頭無法後縮，訓練後咽壁的肌力；第五招，利用溫度刺激，用冰的棉花棒刺激咽部，誘發吞嚥反射。

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吞嚥困難治療方法多 需評估選擇適合方式

而塗雅雯主任、郭家瑜醫師也提到，除了復健運動外，病人也可以調整食物黏稠度來避免嗆咳，若是有吞嚥反射延遲的患者可以用較稠的；若是環咽肌放鬆不全則用較稀的，降低食物殘留。或者調整姿勢，將頭傾向健側，並轉向患側，減少食物殘留咽喉，避免嗆咳，降低吸入性肺炎的發生。

此外，神經肌肉電刺激、重覆式經顱磁刺激、經顱直流電刺激、配對關聯性刺激（PAS）等，也是臨床上會用來治療吞嚥困難的方法，藉由刺激周邊或中樞神經，加上吞嚥復健，改善吞嚥困難。或是在功能異常的環咽肌上注射肉毒桿菌，放鬆肌肉。

但塗雅雯主任、郭家瑜醫師提醒，以上這些吞嚥治療方式，各有其效果與適合的對象，建議有需要的人還是要接受復健科評估，依據每個人的情況，個別評估、調整，並長時間持續治療練習，改善吞嚥功能。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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