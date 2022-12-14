銀髮保健｜手腳易冰冷未必是寒底！1分鐘自我檢測　4招調理體質

手腳冰冷是許多女性在冬天會遇到的困擾，但你是否四肢冷冰冰、身體卻熱烘烘？可別以為需要「進補」才能溫暖身體、扭轉體質，你有可能是「假寒底」，中醫4招正確調整體質。



是真寒底還是假寒底？ 1分鐘自我檢測

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真冷底（虛寒體質）

．怕冷、不喜歡吹風或吹冷氣、不愛喝冷飲

．腸胃道容易不適，甚至會出現腹瀉的狀況

．容易痛經、白帶多



假冷底（虛熱、氣鬱體質）

．排便經常不順暢

．容易燥熱、口乾舌燥

．睡眠時間夠，但白天覺得疲勞，晚上很累卻不易入睡



中醫師4招調理體質，擺脫「假冷底」

方法1：飲食

不要吃麻油雞、薑母鴨等熱補料理，辣的、炸的也不適合吃，以免火氣上攻。

方法2：拍打膽經、脾經

每天10~15分鐘敲打位於的膽經（大腿外側）、脾經（大腿內側）促進血液循環。

方法3：泡腳

腳部為足三陰經之始、足三陽經之終，這些經絡具有運行氣血的功能。

方法4：運動

不建議從事劇烈運動，最好的運動方式是每天散步半小時到1小時。

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【本文獲「康健雜誌」授權轉載。】

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