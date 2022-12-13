纖維肌痛症｜5旬婦得了「公主病」？痛到想尋死　有3大症狀別忍

撰文：今周刊
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大眾常用「公主病」來形容女性行為嬌縱、大小姐脾氣，其實醫學上真有「公主病」，也就是所謂的「纖維肌痛症」。患者長年全身疼痛，這裏痛、那裏痛，失眠、憂鬱、記憶差等，但身體檢查卻找不到器官有毛病，常被認為是無病呻吟。

53歲的郭小姐就罹患「公主病」—纖維肌痛症，加上長年受慢性蕁麻疹所苦，經常因急性發作造成皮膚紅腫、喉嚨腫大、喘不過氣，伴隨睡眠不良、記憶及憂鬱症等情緒問題，四處求醫仍無法改善，痛苦到一度想結束生命。

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她回憶10年前發病時，一周可以掛5次急診，但有些醫生把皮膚紅腫判定是過敏，打完抗組織胺、類固醇就回家，狀況卻越來越嚴重。有的醫生則是在治療3個月後直接放棄，要她另請高明。

「那時候每天都很不開心，憂愁着臉躲在家裡，晚上不開燈，講出來的話都是不好聽的話，甚至一度想自殺。」

直到2013年某天急性期發作，她來到台灣大林慈濟醫院急診室，巧遇風濕免疫科許寶寶醫生。許醫生告訴她：「你現在狀況很危急，好好休息，把問題交給我，我來查原因。」才讓她安下心，「終於有醫生願意幫助自己！」

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許寶寶表示，郭小姐的慢性蕁麻疹經常急性發作，主要在皮膚上會出現紅、腫、癢的症狀，合併血管性水腫，造成臉、眼睛周圍、喉嚨、嘴唇、四肢腫脹，有時會過敏性休克，嚴重可引起窒息。

偏偏她又伴隨俗稱公主病的纖維肌痛症，造成全身痠痛，疲憊與睡眠不良、記憶不好、憂鬱症等情緒問題，但最嚴重的還是心理問題，進而影響了身體。許寶寶指出，10個患者中有7、8成都伴隨心理疾病，身體疾病可以用藥物慢慢治療，但心理的疾病要靠改變自己才能得解脫。

纖維肌痛症盛行率約2～6%，以女性患者居多，確切致病原因仍不明，一般認為可能與中樞神經系統失調、神經傳導物質有關。近來在《‎村裡來了個暴走女外科》演活偏鄉醫生的女星蔡淑臻，也曾自述罹患此病，甚至擔心要永遠坐輪椅、一度寫下遺書。

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纖維肌痛症主要特徵包括：

1、超過3個月以上的慢性廣泛性疼痛，包括身體左側、右側、腰部以上、腰部以下、及中軸部位(顱骨、脊柱和肋骨)疼痛；

2、合併有疲倦及睡眠障礙；

3、其他常見臨床表徵，包括肌肉僵硬、頭痛、關節疼痛、憂鬱或焦慮等情緒障礙，及認知功能障礙等。

由於纖維肌痛症的臨床症狀，與甲狀腺功能低下、風濕性多發性肌痛症、多發性肌炎、類風濕性關節炎或全身性紅斑性狼瘡等疾病相似，最好排除這些疾病的可能性，再來進行治療。

目前纖維肌痛症可以透過藥物與非藥物兩種方式緩解，如服用肌肉鬆弛劑、止痛藥、抗憂鬱劑、抗癲癇藥、增加血清素活性的藥物來做治療；或是配合運動、物理治療、脊椎矯正、按摩放鬆、飲食及心理諮詢等方式來治療。

但醫生強調，患者若能調整心態「轉念」，治療會更有效果。像過去郭小姐常常跑急診，現在去除心中陰暗面，病痛雖仍存在，但狀況跟生活品質改善很多，1個月頂多發作2次。她更走出來鼓勵其他病患，選擇歡喜與疾病共存，「心理改變了，治療的效果會加倍。」

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【本文獲「今周刊」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

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