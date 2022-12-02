尿頻｜寒流下夜尿次數增加？4招改善困擾　飲食減鹽也有幫助

天冷就比較容易想上廁所，而夜晚更是明顯，許多老人長輩夜晚起床上廁所很容易跌倒，非常危險，對此泌尿科醫生指出，夜尿滑倒是急診室常有的，因此分享減少夜尿4種妙招。



臺北醫學大學附設醫院泌尿科醫生戴定恩在Facebook分享，天氣一冷，晚上睡覺就會更想尿尿，加上年長男性前列腺肥大，一個晚上可能會尿個3～5次，戴定恩指出，夜尿滑倒是半夜急診室常有的緊急情況，半夢半醒之間踏入漆黑濕滑浴室，而且對長輩來說相當危險。

戴定恩表示，除了預防浴室濕滑、加裝扶手、走廊和廁所留夜燈，減少夜尿也是好方法。

減少夜尿，不僅會睡得好一點，更可減少半夜在家跌倒的風險：（按圖了解）

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1. 睡前2小時禁水

睡前減少水分攝取，如果可以也能嘗試禁水。另外也不要在夜間喝下含咖啡因的利尿飲料，像是茶、咖啡等都要避免。

2. 晚餐後避免高水分食物

晚餐後吃水果可以避免含水量高的水果或果汁，像是：西瓜、西柚、草莓、桃子、哈密瓜、鳳梨等，水分較多會讓人更想尿尿。

3. 睡前上一次廁所

睡前把膀胱殘留尿液排乾淨，有效減少夜尿機會。

4. 晚餐不要吃太鹹

晚餐太重口味，晚上就會口乾舌燥喝下更多水分，晚上肯定就要爬起來尿尿。

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