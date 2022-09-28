前列腺肥大｜老翁怕出門尿頻失禁　原來膀胱已過勞　嚴重或需洗腎

知名兩性作家H日前自曝罹患前列腺癌3期，由於確診前完全沒有症狀，卻被醫生宣告「不趕緊治療，搞不好只剩2、3年」，讓他深感震撼，久久才接受自己罹癌的事實。



前列腺癌是台灣男性第6大癌症，多數症狀以前列腺肥大來表現，如頻尿、夜尿、解尿不順、尿流細小、尿液無法排空等。而5成男性過了50歲之後就有前列腺肥大症狀，隨著年齡增長，比例也會增加。

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不少人以為前列腺肥大只會造成排尿不順、尿不出來，但其實尿失禁也是前列腺肥大的症狀之一，出現這種狀況代表前列腺阻塞達嚴重程度，膀胱已經快「過勞死」，若拖延過久甚至可能造成腎衰竭。

台灣恩主公醫院泌尿科醫生高銘鴻表示，他曾收治一名80歲伯伯，當他走進診間，隨之飄散一股淡淡的尿騷味，而伯伯一直沉默不語，反倒陪病的兒女緊張說：「我爸爸有尿失禁問題。」

原來疫情趨緩後，孝順的兒子想帶父母出門散心，但路程中伯伯不斷催促家人找廁所，下車後還來不及到洗手間就尿褲子了。伯伯回家後更是大發雷霆，責怪家人為何要逼迫他出去玩？原來他平常就頻尿，有時還會漏尿，不出門就是怕造成尷尬，這次在大家面前出醜，讓伯伯倍感受傷。

經問診後發現，原來伯伯有前列腺肥大的困擾，先前診所開立的藥物吃了稍有改善就停藥，又有症狀時才再吃，而前陣子因疫情嚴重，伯伯不回診也就懶得吃藥。這次來院檢查，才發現伯伯前列腺肥大狀況非常嚴重，甚至堵塞整個膀胱出口，長久下來膀胱已用力過度衰竭，造成嚴重增厚的狀態。

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高銘鴻指出，前列腺肥大引起的症狀可以分為排尿及儲尿症狀，前者排尿時需要用力、等一段時間才能排出，尿柱斷斷續續，尿到最後還會滴滴答答；後者則是頻尿、夜尿、尿急就憋不住，其中最危險的訊號是「尿失禁」。

當前列腺肥大造成膀胱出口嚴重阻塞後，膀胱的逼尿肌就要很用力才能排尿，長久下來膀胱逼尿肌「過勞」，排尿力量會大幅度下降，造成排尿越來越少，留在膀胱餘尿量越來越多，就會從尿道滲出來，即為「急迫型尿失禁」。

而當整個膀胱處於「過勞」的狀態時，膀胱永遠儲存過量的尿液，無法自主排出，便會一陣一陣地漏尿，變成「滿溢型尿失禁」。

再來當膀胱壓力太大時，多餘的尿液會回流至腎臟易造成「水腎」，使得腎臟的壓力太大、過濾血液的功能下降，久而久之影響腎功能，最後可能變成「末期腎病變」而需要洗腎。

高銘鴻建議，男性可將前列腺肥大視作跟糖尿病、高血壓一樣的慢性病，它的本質就是老化，治療前列腺肥大是改善年長男性生活品質的重要一環，而治療方法就是保持良好生活習慣。

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至於前列腺的日常保養，除了均衡飲食、避免刺激性食物、避免煙酒、適度運動之外，以下5類營養素的補充也有助於保養：

1. 茄紅素：番茄、紅西瓜、木瓜等

2. 鋅：南瓜子、生蠔、海鮮、堅果等

3. 硒：燕麥、海鮮等

4. 大豆異黃酮：黃豆、豆漿、豆腐等

5. 纖維素：新鮮蔬果、全穀類等



此外，可針對各種下泌尿道症狀進行藥物治療，都可以有非常好的效果，即便是藥物治療效果不佳的病人，目前無創的內視鏡電刀、雷射手術都可以達到接近根除症狀的效果。

尿失禁是令人難以啟齒的困擾，但往往也是男性攝護腺肥大的末期症狀，因此高銘鴻醫生呼籲，可從生活中小細節觀察起，如在廁所的時間變長、頻尿等狀況，都可以及早就醫治療，大大改善長輩的生活品質。

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