甲亢 | 59歲李連杰罕見露面頸部現浮腫 甲亢患者要留意幾項貼士

近日，向太（陳嵐）首度在抖音直播帶貨，在圈中人緣甚廣的她獲不少好友拍片支持，當中就包括李連杰，畫面中，李連杰身穿黑色褸打扮休閒，不同於先前滿頭白髮的滄桑模樣，頭髮恢復烏黑亮麗，但亦有眼利的網友留意到他的面部似乎有些浮腫，頸部亦顯得特別粗壯，青筋盡現，擔心他舊病復發。



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李連杰曾在2013年宣布患有甲狀腺亢進症，言及受病情折磨，自己無法做大量、劇烈的運動，因為平常沒有運動時心跳也會很快，擔心身體無法負荷，同時需服用藥物控制。當時醫生更告訴他「要嘛不拍戲，要嘛坐輪椅」，李連杰還感慨「離死亡不遠了」。另外，因為藥物影響下，他的臉部浮腫，外形大走樣。

2018年5月，李連杰現身在西藏參拜，照片中的他把頭髮剃光，髮根花白，一臉憔悴。

甲狀腺亢進症是什麼?

「甲亢」的全名是甲狀腺亢進症，是一種荷爾蒙失調症。一般來說，甲狀腺素可促進人體新陳代謝，維持各個器官細胞正常運作，但如身體分泌過多甲狀腺素，便令新陳代謝的速度過快，導致患者情緒緊張、容易焦慮、失眠、流汗、手震、眼凸、食慾暴增、身形暴瘦、大便頻密、心跳異常地快、容易氣喘、頸部浮腫、心悸等病徵。嚴重的甲狀腺亢進症的個案會導致甲狀腺風暴，有機會令其器官衰竭，甚至死亡。

▼甲狀腺功能低下5大類症狀（點擊下圖看清！👇👇👇）

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▼甲狀腺風暴有哪些常見症狀？（按圖👇👇👇）

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眼突、頸腫不可逆轉? 死亡率可高達百分之三十?

由於甲亢的病徵眾多，但如果以下徵狀持續及同時出現，便應及早接受檢查，徵狀包括：怕熱、心跳、手震、多汗、失眠、精神緊張、脾氣暴躁、肚瀉、食量增但體重減、甲狀腺腫脹、月經稀少或無月經等。

由於甲狀腺亢進是是需要長期接受治療的病症，所以除了醫療治療外，患者在日常生活上也需要注意以下重點，以減緩症狀的發作。

限制含碘飲食



海帶、紫菜、海水魚、蝦、蟹等都屬於高碘食材，最好避免食用。一般家庭常見的含碘鹽也可能會造成甲亢患者日常碘攝取過量。

減少刺激食材



濃茶、咖啡等高濃度咖啡因可能加重甲亢患者心悸、手震的症狀，故建議最好避免食用；此外，煙品、酒精也可能會加重甲亢患者不適症狀，應積極避免。

適當紓緩壓力



壓力是造成甲亢患者症狀加劇的常見原因之一，因此建議患者最好保持正常作息、避免熬夜，並建議養成規律運動的習慣以助紓解壓力，同時也可幫助身體維持良好的狀態。

▼甲亢患者的日常保健（點圖放大瀏覽👇👇👇）