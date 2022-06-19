甲狀腺低下｜畏寒容易疲累？最需要補充3種營養素多吃4類食物

在談甲狀腺功能低下的飲食建議之前，讓我們先來了解甲狀腺（Thyroid gland）的功能與症狀，以及造成甲狀腺相關疾病的原因。

撰文：于承宇 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師



甲狀腺是一種內分泌腺，位於頸部前面，形狀有左、右葉兩片，狀似蝴蝶，分泌兩種激素：

- 甲狀腺素（Thyroxine，T4）

- 三碘甲狀腺素（Triiodothyronine，T3）



甲狀腺功能低下最需要3種營養素、吃4類食物（按圖👇👇👇）

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這兩種激素是維持人體所有細胞正常運作所必需的，控制著人體的生長和新陳代謝，分泌不足和過多都是異常，分別稱為甲狀腺功能低下（Hypothyroidism）和甲狀腺功能亢進 。甲狀腺功能異常好發於女性，但也會發生在男性、青少年、小孩甚至是寶寶身上，患病時間可能是暫時性，也可能是永久性。

甲狀腺低下的病人通常會臉色蠟黃、頭髮乾燥、嗜睡、體重增加、不易懷孕，若發現自己有類似的症狀時，請務必立即就醫。

甲狀腺功能低下最需要的3種營養素

本篇以甲狀腺功能低下為主，造成的主要原因為碘缺乏症（Iodine deficiency），其他原因還包括橋本氏甲狀腺炎（Hashimoto’s disease）和腦下垂體（Pituitary gland）功能異常。甲狀腺功能低下患者通常有畏寒、容易疲累以及易胖等症狀，對該患者來說，最重要的營養素包括以下3種：

1. 碘：碘是合成甲狀腺激素的重要物質，攝取過多或不足，都可能造成甲狀腺腫大，也就是俗稱的「大脖子」。

2. 硒：硒能幫助激發甲狀腺激素，保護甲狀腺不受自由基分子的傷害。

3. 鋅：鋅會協助身體調節促進甲狀腺激素，以利甲狀腺激素的產生。



▼甲狀腺功能低下5大類症狀（點擊看清👇👇👇）

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甲狀腺功能低下要吃這4類食物

甲狀腺功能低下患者可選擇的食物種類其實很多，絕大部分的肉類、魚類、水果和奶製品都可以自由選擇作為餐點。

1. 雞蛋：建議不要去除蛋黃，因為裡面含有豐富的碘和硒。

2. 蔬菜：基本上什麼蔬菜都可以攝取，但十字花科類蔬菜裡含有硫氰酸鹽（Thiocyanate），會抑制甲狀腺碘的吸收，建議不要過量食用，多攝取蔬菜不僅能幫助排便，也能有效提升飽足感，進而減少攝取過量碳水化合物的機會。

3. 穀物：攝取無麩質的穀物，像是白米、藜麥、蕎麥、亞麻籽、奇亞籽。

4. 喝水：多喝水沒事，沒事多喝水，不建議含有咖啡因的的飲品，當然，高糖分的飲料也要盡量避免。

甲狀腺功能低下小心吃這3類食物

1. 小米：此類食物含有甲狀腺腫素（Goitrogens），它會干擾甲狀腺素的合成與利用，可能造成甲狀腺腫大，如果病因不是碘缺乏症的患者，則不必太過擔心，正常的碘攝取量可以與甲狀腺腫素達成平衡。

2. 高度加工食品：例如熱狗、蛋糕和餅乾等，這些食物通常都含有高熱量，對於體重容易增加的患者而言，若不戒掉這些食物，想減肥就只能是天方夜譚。

3. 營養補充品：硒及碘雖然都對症狀有幫助，但攝取過量也會造成負面影響，像是碘攝取過量也會引發甲狀腺腫大的症狀。因此，若無醫師的指示，不建議患者自行購買食用。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：甲狀腺功能低下飲食大補帖！飲食請吃這4種】

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