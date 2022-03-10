甲狀腺癌｜吞嚥困難、久咳不癒皆為前兆！適量補碘4方法預防

甲狀腺癌（Thyroid Cancer ）近年來發病率逐漸上升，尤其以女性病患佔多數，且發生率竟高達男性的3倍以上；包括曾出演韓國電影《寄生上流》的女星朴素丹，以及台灣歌手方季惟、主持人李明依等人皆被診斷出患有甲狀腺癌，光鮮人生從此得與甲狀腺癌共存。

撰文：連珮妤 資料查核：Hello 醫師



根據2019年癌症登記報告指出，台灣每10萬名女性中就有3,582人患有甲狀腺癌，於女性10大癌症發生率中排行第4，究竟甲狀腺癌有哪些前兆？成因又有哪些？出現何種症狀應及早治療？《Hello醫師》將一一為大家解惑！

什麼是甲狀腺癌？常見6大前兆（按圖）

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甲狀腺為人體最大的內分泌腺體，形狀如同一隻蝴蝶，包覆在脖子氣管前方，分為左右兩葉，中間由峽部連接，平均長度約2.5~4公分、寬度1.5~2公分，主要用來分泌甲狀腺素，並掌管全身的新陳代謝，影響血壓、心跳、體溫及體重的變化。然而，當甲狀腺的正常細胞變成異常細胞，並失控不停生長時，就會引發甲狀腺癌。

頸部出現腫塊、久咳不癒皆為甲狀腺癌前兆！

以下列出甲狀腺癌最常見的6大前兆，若發現自己出現下列症狀，請盡快就醫檢查，以求儘早發現，及時治療：

- 頸部出現腫塊

- 聲音沙啞

- 持續喉嚨痛

- 吞嚥困難

- 久咳不癒

- 呼吸不順



甲狀腺癌高危人士

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甲狀腺癌類型

根據癌變細胞不同，甲狀腺癌可分成以下4種類型：

1. 乳突癌（Papillary thyroid carcinoma）

乳突癌好發年齡段為30~45歲，是甲狀腺癌中最常見且預後最好的類型，約佔甲狀腺癌患者中的80%為乳突癌。乳突癌是由甲狀腺濾泡上皮細胞病變所導致，容易發生在碘攝取過多的病患身上。由於腫瘤生長緩慢，通常會停留在局部數年，易導致患者輕忽，近3成病人於診斷時已出現頸部淋巴結轉移，但不易發生遠端轉移，因此病患存活率較高。

2. 濾泡癌（Follicular carcinoma）

濾泡癌常見於年紀約40~50歲的病患，發生率僅次於乳突癌，約佔甲狀腺癌15%。與乳突癌一樣是由甲狀腺濾泡上皮細胞病變所引發的，容易發生在日常飲食缺碘的病患身上。而腫瘤常經由血液流動轉移至肺或肝臟等器官，較少出現轉移到局部淋巴結的狀況。

3. 髓質癌（Medullary carcinoma）

髓質癌好發於40歲以上之女性，約佔甲狀腺癌3%。髓質癌主要由濾泡旁的C細胞產生癌變形成惡性腫瘤，其腫瘤惡性程度較上述2種的甲狀腺癌更高，不僅能藉由甲狀腺內淋巴轉移至腺內其他部位或局部淋巴結，也可藉由血流而轉移到遠處器官如肺、骨骼及肝臟等。

4. 未分化癌（Anaplastic carcinoma）

未分化癌好發於60歲以上之年長者，多數病患身上有長年存在甲狀腺結節；或是曾患分化良好型甲狀腺癌（尤其乳突癌），可能經由原先甲狀腺癌細胞變性而發展成未分化型癌。

未分化癌在甲狀腺患者中僅佔1%，但因病情經常快速惡化，往往於發現罹癌時，通常已無法透過手術根除，而且患者對於化學藥物治療和放射線治療的效果也不佳，因此治療的預後極差，患者的存活率一般不超過2年。

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為何罹患甲狀腺癌？

甲狀腺癌的發生原因尚未明朗，但目前學界認為符合以下任一狀況者，罹患甲狀腺癌的風險較高：

- 曾接受頭頸部放射線照射治療（600～2000cGY）者：兒童或青春期若曾接受頭頸部放射線照射治療，於20年內產生良性甲狀腺病變或甲狀腺癌風險較高。

- 家族遺傳：約有1/4的甲狀腺髓質癌具有家族遺傳傾向。

- 橋本氏甲狀腺炎：屬於慢性甲狀腺炎的一種，由於病發後會造成身體免疫系統失調，產生甲狀腺的抗體，讓免疫系統去攻擊甲狀腺，使甲狀腺功能低下，並出現甲狀腺瀰漫性中度腫大等症狀。少數橋本甲狀腺炎患者可能會與甲狀腺淋巴瘤的發生有關。

甲狀腺癌診斷方式

- 抽血檢查：透過抽血檢查，可先判斷甲狀腺功能有無異常，再做進一步的診斷。

- 甲狀腺超聲波檢查：可以測量甲狀腺結節大小和數量，以及判斷結節是否為惡性，評估有無需要使用細針抽吸細胞學檢查。

- 細針抽吸細胞學檢查：利用空針抽吸甲狀腺結節或被疑似病灶之甲狀腺組織之細胞，置於玻片染色，即可進行檢查，此方法毋須施行任何麻醉，為診斷甲狀腺癌最簡單且有效的方法。



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甲狀腺癌治療方式

- 甲狀腺切除術：是治療甲狀腺癌最主要的方式，即為切除部分或全部甲狀腺，種類包括部分甲狀腺切除術、單側葉甲狀腺切除術、近全甲狀腺切除術、甲狀腺全切除術等，通常病人會在接受全身麻醉後進行手術。此外，若接受甲狀腺全切除的病患必須終身服用甲狀腺素。

- 放射性碘（I-131）治療：甲狀腺癌病患於接受甲狀腺切除術後，有超過90％的人體內可能還有殘餘組織，因此醫師會利用甲狀腺癌細胞可以攝取碘的特性，採用放射線來殺死甲狀腺癌細胞，來作為外科手術的輔助性治療。

- 體外放射線治療：可用於清除手術殘留之甲狀腺癌細胞，另外也用於極惡性的未分化癌患者，由於其對放射性碘治療幾乎無反應，通常醫師會採體外放射線治療來破壞癌組織，以減緩癌細胞的生長及減輕病患痛楚，但無法治癒癌症。

- 標靶治療：諸如雷莎瓦（Nexar）和樂衛瑪（Lenvima）等標靶藥物，皆可用於治療對放射性碘反應較差之局部或轉移性甲狀腺癌。

含碘量較高的食物：（按圖了解）

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適量補碘！4方法預防甲狀腺癌？

想要預防甲狀腺癌，建議民眾平時應參考以下建議，調整生活型態以降低罹癌風險：：

1. 攝取適量的碘：碘是人體所需的一種微量礦物質，食物所含的碘在食用後會經腸道吸收，並透過血液循環再由甲狀腺進行濃縮，將無機碘轉為有機碘，最後和甲狀腺球蛋白結合。

當碘攝取不足時，會促使腦下垂體分泌甲狀腺激素增加，影響甲狀腺功能；當碘攝取過量時，正常人可經由尿液排出，但有些人卻因長期碘攝取過量，使甲狀腺受到抑制，導致甲狀腺腫大。因此，平時應適量攝取碘，而成人每日碘建議攝取量140微克，也應避免食用紫菜、海苔、海帶、海蜇等碘含量較高的食物。

2. 少吃過燙的食物：吃飯應細嚼慢嚥，並將過燙的飯菜先吹涼再食用，以免造成甲狀腺損傷。人體最適宜的進食溫度為10~40℃，一旦超過65℃便會燙傷口腔和食道黏膜，提高食道炎及甲狀腺炎與食道癌的風險。

3. 放鬆心情：長期處於抑鬱或暴躁的狀態，容易導致神經紊亂，讓內分泌失調、引發甲狀腺相關疾病。因此不妨於平時適度進行一些休閒活動，適時放鬆心情、排解內心壓力。

4. 避免熬夜：熬夜會減弱甲狀腺的功能，並增加罹患甲狀腺癌的機率。尤其甲狀腺機能不佳者，更須減少熬夜的次數，以防甲狀腺癌找上你。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：熬夜沒在怕？甲狀腺癌馬上來敲門！《寄生上流》朴素丹、方季惟也中、6大前兆別輕忽】

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