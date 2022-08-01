甲亢｜李連杰偕細女去捷克渡假精神轉好 患者3大自理貼士要知

李連杰2013年公開宣佈患有甲狀腺亢進症，繼而淡出演藝圈，由於身形忽胖忽瘦，精神狀態不佳而顯得蒼老，讓許多人相當關心他的健康狀況。他也曾言「我痛但我不苦」，經多年休養，近日IG更新近況，相中可見正與細女到歐洲度假，精神狀態也比之前好。有專家指，患者有3招可以與病和平共處，



現年59歲的李連杰與利智婚後育有女兒Jane及Jada，他在2013年宣布患有甲狀腺亢進症，曾言受病情折磨，自己無法做大量、劇烈的運動，因為平常沒有運動時心跳也會很快，擔心身體無法負荷，同時有服用藥物控制。

當時醫生更告訴他「要嘛不拍戲，要嘛坐輪椅」，李連杰還感慨「離死亡不遠了」。另外，因為藥物影響下，他的臉部浮腫，外形大走樣。

2018年5月，李連杰現身在西藏參拜，照片中的他把頭髮剃光，髮根花白，一臉憔悴。

偕細女去歐洲渡假病情好轉

2018年5月，李連杰現身在西藏參拜，照片中的他把頭髮剃光，髮根花白，一臉憔悴。當年55歲的他猶如80歲老伯一樣蒼老，還有人一旁攙扶，令不少人相當關心其身體狀況。後來澄清只是該照片角度及光暗問題所致。他更稱：「我痛但我不苦」，自淡出演藝圈後也專心休養，同時多出陪伴家人。

近日李連杰於IG更新近況，分享多張與細女Jada到歐洲捷克參加禪修兼度假的照片，相中可見李連杰一身休閑打扮，頭戴鴨舌帽，面露笑容，看起來精神奕奕，昔日老態一掃而空。而過去曾自爆患有焦慮及抑鬱症的Jada，狀態亦相當不錯，相信病情有所好轉。

甲狀腺亢進症知多啲！

外科專科醫生黃啟斌指，甲亢令人突然瘦下來，更變到「食極唔肥」，或會使人產生即使不治療也沒有大礙的想法，但黃醫生指甲亢病人必須接受治療，如沒妥善控制，一旦遇上外間的剌激，即使是輕微的傷風感冒都可以導致情況惡化，甚至演變成可致命的「甲狀腺風暴」。

甲狀腺風暴，即甲狀腺大受刺激而分泌大量甲狀腺素，有機會導致器官衰竭，甚至死亡。

▼甲狀腺風暴有哪些常見症狀？（按圖👇👇👇）

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由於甲狀腺亢進是個不容易根治的疾病，所以除了醫療治療外，患者在日常生活上也需要注意以下重點，以減緩症狀的發作。

限制含碘飲食



海帶、紫菜、海水魚、蝦、蟹等都屬於高碘食材，最好避免食用。一般家庭常見的含碘鹽也可能會造成甲亢患者日常碘攝取過量。

減少刺激食材



濃茶、咖啡等高濃度咖啡因可能加重甲亢患者心悸、手震的症狀，故建議最好避免食用；此外，煙品、酒精也可能會加重甲亢患者不適症狀，應積極避免。

適當紓緩壓力



壓力是造成甲亢患者症狀加劇的常見原因之一，因此建議患者最好保持正常作息、避免熬夜，並建議養成規律運動的習慣以助紓解壓力，同時也可幫助身體維持良好的狀態。

▼不同食物平均碘含量（按圖👇👇👇）

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