甲狀腺｜甲亢患者過年避食太多海鮮！中醫一文拆解飲食宜忌過好年

一到了農曆年，不免又是餐餐大魚大肉，醫師常常在門診被詢問，甲狀腺患者飲食在過年時是不是有哪些地雷食物不適合吃？首先要知道的是，你的甲狀腺怎麼老是鬧脾氣。



台灣中醫師周宗翰表示，除了甲狀腺惡性腫瘤必須立即切除外，其餘的甲狀腺異常就像是個不聽話的小孩，不管是甲狀腺亢進或是甲狀腺低下，還是只是單純的甲狀腺結節或是囊腫，中醫認為這都是內分泌與免疫調節出了問題。中醫觀點主張透過「辨症論治」的方法，透過針灸與中藥好好調教、扶正甲狀腺功能，調節人體免疫系統，就可以減低患者動手術摘除甲狀腺的機率，也可以避免手術後要持續補充甲狀腺素的情況。

而在中醫調理過程中，甲狀腺疾病患者更要配合遠離地雷食物，才能發揮治療的加乘效果，特別是在農曆年節為了滿足口腹之慾，更要注意自身的飲食是否會影響到甲狀腺的分泌穩定。

▼甲狀腺功能低下5大類症狀（點擊下圖看清！👇👇👇）

+ 15

相關文章：甲狀腺低下｜脫髮水腫易累5大症狀 檢查甲狀腺功能必做這2種檢測

年節零食超涮嘴 吃多刺激甲狀腺結節與囊腫

台灣周宗翰中醫師說，年節最常吃的就是開心果，花生，核桃、葵花籽、杏仁、松子等，因添加糖和鹽等調味料，脆香爽口常讓人一吃就停不下口，但這些調味料對甲狀腺囊腫患者來說，卻是一大負擔，應減少食用，即使是未加工的堅果，因為屬於富含脂肪的高熱量食品，堅果的屬性偏燥，吃太多往往會容易口乾、喉痛，對甲狀腺結節與囊腫也容易有刺激的傾向，患者如果要吃，也要掌握吃未加工堅果和每天不可超過20至30公克的原則。

甲狀腺亢進避免吃太多海鮮 碘影響甲狀腺功能穩定

台灣周宗翰中醫師解釋，甲狀腺機能異常的病人飲食上更需要特別注意，當本身不怕冷、情緒易激動，容易亢奮的甲狀腺亢進病友年節時要避免攝取大量的海鮮，原因在於避免攝取過量的碘，特別是三文魚、吞拿魚、旗魚等大型海水魚，因為含碘量和環境賀爾蒙的關係，容易影響甲狀腺功能的穩定性，所以建議每2天吃一份就好。

因為碘是製造甲狀腺荷爾蒙的原料，限制碘的攝取，才能抑制甲狀腺荷爾蒙的製造，此外容易上火的的食物，包含高溫油炸、高溫燒烤、沙茶、紅蔥頭、紅蔥酥、麻油、薑母鴨、麻油雞、羊肉爐、藥燉排骨等要適量，甲狀腺亢進最忌諱亂補，溫補容易化燥生熱，對於甲狀腺與免疫的調節未必有正向的調節，曾有患者一吃完十全大補湯就開始心悸跟手抖，不斷冒汗，原以為是食物中毒，原來是甲狀腺亢進在作怪。

相關閲讀：甲狀腺亢進｜甲亢患者日常保健3大重點 限制含碘飲食少吃蟹紫菜👇👇👇

+ 3

生薑、黑糖、咖啡因刺激心律 十字花科蔬菜調節免疫

年節常見的黑糖薑母茶與咖啡也要適量服用，生薑與黑糖在食物的屬性也是偏溫對於心跳快的朋友也要注意，而含有咖啡因的飲品會刺激心律，容易讓甲狀腺亢進患者產生胸悶不適的壓迫感。

患者常常有疑問十字花科蔬菜到底可不可以食用，包含花椰菜、椰菜、大白菜、小棠菜、油菜、芥菜、大頭菜、蘿蔔等，但跟海藻海帶類相比，十字花科食物的含碘量相對較低。十字花科蔬菜包括皆是常會攝取的蔬菜類，綠色蔬菜可以有效的調節免疫，中醫認為可以潤燥降火，對於甲狀腺亢進反而有正向的作用。

相關閲讀：甲亢｜食慾增體重降心跳快或甲狀腺亢進！補碘10大食物雪糕都有份👇👇👇

+ 6

醃製食物、火鍋湯頭易引起水腫 減少精製糖油攝取

甲狀腺低下患者由於身體水分調節代謝差容易產生水腫，中醫稱之為三焦水道不通調，加上身體缺乏動能，所以常常手足腫脹、身體發胖，這時醃製的食物如鹹菜、香腸、臘肉、煙燻製品、蜜餞。高鈉的火鍋湯頭容易引起水鈉滯留而加重水腫，飲食上不需要刻意補充碘，原因在於甲狀腺低下常常都是免疫調節失常的問題，過度加工的澱粉類食物如蛋糕、蔥油餅、油條、餅乾等也會干擾甲狀腺功能、人體的內分泌和新陳代謝系統，平常應減少精製糖、油、砂糖、鹽、玉米粉及麵粉類等製作的精緻食物，多吃新鮮自然的食物或食品，可以幫助調節內分泌和免疫系統。

▼5大水腫原因（按圖看清👇👇👇）

+ 6

相關閲讀：減肥｜水腫因缺水還是喝太多水？營養師解迷思教7招去水腫勿翹腳

甲狀腺低下勿亂補 多走動、曬太陽加速循環

甲狀腺低下可以吃補了吧？周宗翰醫師也不建議，如果是免疫系統攻擊自己的甲狀腺產生低下的情況，越溫補的食材反而讓免疫更失調，所以只要有甲狀腺疾病的朋友都不建議自行隨便亂補，使用中藥前務必請專業的中醫師評估。

甲狀腺機能低下的患者會有體重過重，容易疲倦水腫也常被便秘所困擾。除控制體重外，注意膳食纖維與水份的充份攝取也是重要的，最簡單的方式就是起來走動或曬太陽，當血液循環加速，不僅身體可以產熱，而且血氧可以供應到全身組織，讓人更有精神不怕冷，更有助於改善甲狀腺低下的狀況。

同場加映：【甲狀腺癌】頸腫咳嗽小心5大症狀 缺碘屬高危補碘最好食青口！👇👇👇

+ 1

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」