余文樂恐慌症復發呼吸困難 做足5點避免恐慌症發作

恐慌症隨時隨地發作，患者一旦在某些地方觸發了過程的心理陰影，此時就會出現心跳加快、呼吸困難的症狀，甚感辛苦。日前，佘文樂就在Instagram（IG）限時動態發文，坦白自己因恐慌症復發導致呼吸困難，直呼自己整個人「生理心理都生病」。

余文樂降落後，在車上跟紐約友人們自揭第一次恐慌症發作情況。

佘文樂近年較少拍戲，致力打理各種生意和照顧家人，但隨著事業版圖不斷擴大，他的身體健康似乎亮起了紅燈。上週三（21日），佘文樂在IG發限時動態透露：「今天工作到一半開始胃痛，然後就上吐下瀉，堅持做完回家再跟經紀人開會，好不容易全部結束後，想躺在沙發休息，結果我的恐慌症突然發作，呼吸不了。」，自嘲「從生理到心理都生病」，又表示自己「真的要休息了」。

其實本次已非余文樂公開自己的病況，早前，他也曾在個人YouTube頻道「Inside Out」自曝在飛往法國的飛機上恐慌症突然發作，直致吃了藥後症狀才慢慢緩解。

恐慌症是焦慮症的一種，患者會在不明原由下被「恐慌突襲」，驚恐症會影響日常的工作及生活規律，患有恐慌症的患者會在某些時刻突然感到極度焦慮、恐慌，並且有強烈的死亡威脅感，進而影響日常生活。

恐慌症可隨時發作

▼恐慌症發作有甚麼病症？（按圖👇👇👇）

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恐慌症發作前沒有任何徵兆，患者會在無預警的情況下，出現心悸、心跳加速、出汗、發抖、呼吸困難、胸痛、噁心、頭暈、失去現實感、害怕失去控制、害怕即將死亡等症狀。

恐慌症三大成因

恐慌症病發率為2-6%，男女病發率比例大概為1:2，第一次病發期通常出現於青少年至30歲。「驚恐症」有多種原因，包括：

▼恐慌症與遺傳有關？還有什麼成因？（按圖 👇👇👇）

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1. 遺傳



遺傳是「恐慌症」主要的病因，有研究指高達三分一的驚恐症患者會有一位家庭成員亦患有此病。

2. 環境



與童年時傷痛的經歷，以及父母本身的焦慮表現有關。

3. 生理



醫學研究報告顯示，由於腦部所產生的血清素失衡，導致緊張的生理反應在不明原因及無法控制的情況下出現，錯誤地詮釋身體信號令患者誤以為生命有威脅，例如心跳加速誤認為有心臟病、呼吸急促為窒息，或誤以為自己情緒失控等。

*若以上情況惡性循環會使情緒惡化，情況嚴重至呼吸急速的話，會導致身體內的二氧化碳含量過低，而引起其他病徵，例如手腳及嘴唇有麻痺及針刺的感覺、頭暈眼花及頭痛。

5招生活對策，預防恐慌症發作

恐慌症患者不需過份擔心，以免適得其反。平常跟從以下方式，自我調整避免發作：

1. 生活調整避免熬夜工作、作息不正常。



2. 飲食調整，避免飲用過多咖啡、茶等刺激交感神經興奮的食物。過去曾發生過恐慌症的人，建議每天中午過後不要喝含咖啡因的飲料，以免晚上睡不著。



3. 睡前多做幾個深度腹式呼吸，或是正念冥想，讓自己的心安靜下來，把注意力放在呼吸上，就能轉移恐懼的念頭。外國已證實，這方法可以降低抑鬱症的發生或緩解慢性驚恐症。



4. 躺在床上做「緊縮、放鬆」練習。方法是每部位緊縮5～10秒，然後放鬆，從雙腳、肢體、手臂等依序做完，再從腳部開始，可做3～5回合。



5. 平時多運動，只要跑步維持心跳在130以下，10分鐘就能有效讓人放鬆。



6大食物穩定情緒（按圖了解👇👇👇）