失眠｜壓力過大總覺得喘不過氣？4方法放鬆身心消除疲勞

現代人很常忽略身體過度「疲勞」時對我們發出的警訊，就算體感到身體不適，也會有許多人仍會選擇視而不見地繼續活動，甚至根本沒察覺到身體已經發出了嚴重警告。而預防重於治療，多多留意身體反應的警訊，才能避免疲勞、維持健康！



壓力處置──消除身心疲勞的休息法

壓力一詞充斥在我們現代人的日常。壓力除了影響我們的內臟，嚴重還會導致全身健康的瓦解，造成身心俱疲的窘境。以下為處理壓力時可留意的四大重點。

4個壓力處置方法（按圖看清👇👇👇）

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重點1 ─ 無論如何要睡飽六小時

睡眠的基本原則，就是：「儘可能在相同的時間帶，一次睡滿六小時以上！」

睡眠時間會進行受損細胞的修復。而且，大腦在睡覺時還會處理記憶，就像電腦歸檔一樣整理整頓我們的記憶。因此，睡眠是維持大腦機能所不可或缺的重要活動。一旦睡眠不足，主掌大腦感情的部位—也就是「扁桃體」（又稱杏仁核）—就會起反應，而容易變得情緒化。

睡眠不足的時候，是不是會比平時更加心浮氣躁、感到沮喪？平常可以原諒的事情此時可能會變得難以忍受！精神上的壓力會使活性氧增加，害自律神經失調，甚至可能導致內臟機能變差，陷入惡性循環。

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重點2 ─ 晚上運用五感好好放鬆

其實人們自身就具備自我恢復的身體機制，那就是「睡眠」！睡眠是終極且唯一能確實消除疲勞的方式。然而，若身心長時間處於緊張狀態，將會逐漸喪失這種療癒效果。明明自己就擁有治癒自己的力量，卻白白浪費掉不是很可惜嗎？

現代人因為壓力大或作息失常可能不是人人都做得到順利入睡，這是需要一些小技巧的！在一天結束、就寢之前，希望大家能好好緩解白天的緊繃情緒，放鬆度過這段時間。研究已證實，只要能處於副交感神經佔優勢的放鬆模式，自然能夠入眠，睡眠品質便會提升。因此，運用五感好好放鬆最有效果。不妨嘗試播放放鬆愉悅的療癒音樂、做做伸展操，搭配點香氛精油，沉浸在平靜的氛圍裡，達到五感的真正放鬆。

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重點3 ─ 週末要全神投入嗜好當中！

週末有個能讓人全神投入的嗜好也非常地重要，嗜好有助於紓解壓力。例如：鑑賞電影、看書或漫畫、聽音樂、散步、跑步、高爾夫、室內足球、跳舞、瑜伽……不用「逼自己」也會不自覺想去做的事情、會讓人全神貫注到忘記時間的事物，都能用來讓大腦與內心歸零。

打電玩、上網或是其他會使用到螢幕畫面的嗜好，雖然也能夠消除內心的壓力，但過度暴露在藍光之下，加上姿勢長時間不良的話，則容易衍生出身體方面的壞處，所以要留意從事這類活動不宜過度。希望大家也能參考活動身體、外出踏青類型的嗜好。

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重點4 ─ 放鬆訓練法

放鬆的困難點在於，並非口頭說說就能真的放鬆下來。與睡眠相似，並無法單單藉由個人意志力來達成，必須自然地讓它發生。正因如此，「自律訓練法」重點在於緩解緊張，要學習的是容易營造出放鬆狀態的技巧。

來分享一個訣竅給大家，讓各位可以學起來以備不時之需。我要推薦的是，可以獲得放鬆效果的「等長」訓練法，也稱作「靜態訓練」，顧名思義就是「靜力性肌力訓練」。

舉例來說，請大家試著將雙手於胸前合十、用力互推，應該可以感覺到在胸部一帶會有些用力的感覺，因為互推的力量愈大，這些負荷將施加在胸肌上。等長訓練不用像一般的肌力訓練（動態訓練）一樣，反覆將啞鈴舉高放下，或是進行伏地挺身等激烈運動；運動時只需要靠自己的身體，就能完成肌力訓練。如此很容易養成習慣，而且只要將注意力集中在肌肉的變化上，甚至能順便進行正念練習。

這種等長訓練還有一個很重要的特點就是：在動作暫停時，可以獲得深度的放鬆。一旦給予身體深層部位刺激，慢慢鬆弛之後，肌肉就會逐漸感覺到放鬆。由於可以同時獲得肌力訓練效果與放鬆效果，才會將這種等長訓練稱之為「放鬆訓練法」。

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