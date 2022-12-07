抑鬱症｜看或聽到鳥類改善心理健康？研究：情緒提升效果達8小時

英國倫敦國王學院（King's College London）的一項新研究發現，看到或聽到鳥類與心理健康的改善有關，效果甚至可以持續長達8小時。



這種改善對於全球最常見的精神疾病：抑鬱症患者也很明顯，這代表鳥類對於那些有心理健康問題的人具有潛在作用。該研究發表在《科學報告》（Scientific Reports）期刊，使用一款稱為「Urban Mind」的手機APP蒐集人們的心理健康即時資料以及他們看到或聽到鳥類的經歷。

相關文章：【抑鬱症測試】暴飲暴食決斷遲緩 9個症狀有5個或已患上抑鬱症！👇👇👇

+ 22

該研究於2018年4月至2021年10月期間進行，1,292名參與者使用由倫敦國王學院、景觀設計師 J&L Gibbons和藝術基金會Nomad Projects開發的Urban Mind應用程式完成了26,856項評估。

參與者是在世界各地招募的，其中大多數來自英國、歐盟和美國。該應用程式每天詢問參與者3次是否可以看到或聽到鳥類，然後詢問有關心理健康的問題，以使研究人員能夠在兩者之間建立關聯，並分析這種關聯持續了多長時間。

該研究還蒐集了有關心理健康情況的現有診斷資訊，發現聽到或看到鳥類與健康成人和抑鬱症患者的心理健康改善有關。研究人員指出，鳥類與心理健康之間的關聯是獨立的，不能單純以環境因素解釋，例如樹木、植物或水域的存在。

有助紓緩焦慮和抑鬱情緒的食物：（按圖👇👇👇）

+ 7

相關文章：【新冠肺炎】疫情致人心惶惶 緩和負面情緒減壓抗抑鬱9項食物

保育鳥類對人們的心理健康有幫助

倫敦國王學院精神醫學、心理學和神經科學研究所（IoPPN）的研究人員指出，有愈來愈多的證據表明與大自然在一起對心理健康有益，因此推論鳥類將有助於提升情緒。然而，很少有研究在即時和真實環境中，實際調查鳥類對心理健康的影響。

透過使用手機APP追蹤，研究團隊發現看到或聽到鳥類與積極情緒之間的直接關聯，他們希望這些證據能夠點出保育鳥類的重要性，這不僅豐富生物多樣性，而且對人們的心理健康也有幫助。

相關文章：【抑鬱症】憂悲過度氣鬱傷內臟 5個穴位穩定情緒紓緩心悸失眠👇👇👇

+ 7

倫敦國王學院心理健康早期介入教授Andrea Mechelli博士提到，「生態系服務」一詞通常用於描述自然環境的某些方面對我們身心健康的益處，此項研究為創造和支持鳥類的生物多樣性空間提供了證據基礎，因為這與我們的心理健康密切相關。此外，研究支持採取措施，增加人們遇到鳥類的機會，特別是對患有抑鬱症等心理健康情況的人。

景觀設計師Jo Gibbons強調，在春天早晨聆聽鳥類合唱的旋律複雜性，這種多感官體驗豐富了日常生活。這項令人興奮的研究證實了鳥類對情緒的提升程度，它捕捉到有趣的證據，表明生物多樣性環境對心理健康具有恢復性，鳥鳴的感官刺激，是大自然療癒「劑量」的一部分，既珍貴且持久。

延伸閱讀：

造訪河流能大幅提升幸福感！醫師：多花時間在河邊可促進心理健康

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」