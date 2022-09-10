天氣熱影響情緒、危害精神健康？8大夏季保健措施防心理問題惡化

近年來因氣候變遷的關係，使得天氣愈來愈熱，大家都知道暴露在高溫下會導致中暑及橫紋肌溶解等急症，但天氣熱不只會讓身體不舒服，也會影響你的心情，甚至惡化心理健康。從公共衛生的角度來看，在極端高溫期間，醫療院所更會出現急診就診率增加，與需要心理健康服務患者增加的情形。



美國精神醫學會（APA）主席、資深精神科醫師彭德（Vivian Pender）指出，雖然許多人仍在應對疫情大流行所帶來的心理健康挑戰，但暴露於極端氣候，甚至是前所未有的高溫，也可能會使精神症狀惡化。

8個夏季自我保健措施（按圖👇👇👇）

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極端高溫會惡化心理健康

多年來的研究指出，極端高溫與一系列心理健康影響有關，包括煩躁和抑鬱症狀以及自殺行為的增加，或是酒精與其他物質的使用增加，以應對高漲的壓力。此外，酷熱的氣溫還容易導致攻擊性增加，提高家庭暴力的發生率。

值得注意的是，相關研究還將高溫與記憶力、注意力和反應時間的大腦認知問題連結在一起。而與極端高溫相關的睡眠困難，也會導致進一步惡化心理健康的問題。

此外，高溫對於本身就具有心理問題的患者來說更加困擾，有幾個因素導致精神疾病患者特別容易受到極端高溫的影響，例如認知障礙症患者因無法有效採取行動保護自己，可能增加其在熱浪期間住院和死亡的風險。

思覺失調症患者可能有體溫調節的困難，溫度變化會加劇情緒障礙的症狀。而某些精神科藥物，包含一些抗抑鬱藥物和抗精神病藥物，也都會影響身體調節溫度的能力。

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熱浪導致就醫率增加

整體來說，氣候變遷與全球暖化所造成的極端高溫，不只對一般人身心健康造成影響，更容易惡化原本就具有健康問題患者的狀況。《美國醫學會精神醫學》（JAMA Psychiatry）期刊上的一項研究發現，在夏季溫度高於正常值的日子，觀察到與心理健康相關疾病與急診室就診率的增加。

氣溫對身體健康的影響已有許多實證資料，但很少有研究調查極端高溫對心理健康的影響。這項研究針對美國所有年齡層的成年人，進行日常環境溫度與心理健康最大規模且最全面的分析。由於氣候惡化，預計極端高溫的日子將增加，這項發現填補了相關研究的關鍵空白，並為減少與高溫有關危機的積極措施和政策解決方案提供了基於科學證據的支持。

在這項研究中，研究人員搜集與心理健康相關就診的醫療保險數據，其中包含美國超過2億人的匿名健康資訊，並分析了在2010年至2019年夏季期間220萬成年人的350萬次急診就診資料。極端高溫天數與神經發展相關的行為障礙和物質使用障礙的就診最密切相關，其次是焦慮、壓力、情緒障礙及思覺失調症。

研究人員發現，高溫對心理健康的影響在各個年齡層之間是相似的，而且對於男性、女性或各地區的民眾都有很明顯的影響。研究結果表明，高溫嚴重影響人們的心理健康，無論他們的年齡、性別或居住地。

美國波士頓大學公共衛生學院環境健康研究團隊表示，此項發現讓臨床醫師與專家能在極端高溫期間，為心理健康服務需求的增加做好準備。當氣象專家預測熱浪來襲時，醫師、心理師及公共衛生專家可透過此項研究結果，特別關注那些具有心理健康問題的患者。

此項研究資深作者，波士頓大學公共衛生學院環境健康教授、氣候與健康計劃主任威列紐斯博士（Gregory Wellenius）強調，在極端炎熱的日子裡，重要的是我們每個人都須採取必要的預防措施來照顧自己和我們所愛的人，這可能包括關心那些容易受到高溫影響健康的家人、朋友或鄰居。

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8個夏季自我保健措施

對此，由精神科醫師所組成的氣候精神醫學聯盟（Climate Psychiatry Alliance）提供了8點在極端高溫情況下的保健措施：

1. 讓環境保持涼爽：把窗簾拉下降低溫度、維持空間通風，如果室內已超過35度就不要再用電風扇，因為在這種高溫下電風扇已失去降低空氣溫度的功能。

2. 找個舒適的避暑空間：不要在家裡忍受熱氣，可以去圖書館、百貨公司、電影院或其他適合的公共場所避暑。

3. 穿寬鬆的衣物並在外出時戴帽子：非合成纖維的寬鬆棉質衣物最佳、在室外戴上寬帽沿的帽子。

4. 多補充水分：覺得口渴之前就補充水分，並避免酒精、咖啡或含糖飲料。

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5. 多利用沖澡降溫：也可以使用浸過冷水的濕毛巾來隨時保持涼爽。

6. 按照醫師指示服用藥物：在熱浪來襲前，可以與醫師討論用藥上是否有需要做任何調整。

7. 絕對不要把小孩或寵物留在車上：即便只是短短幾分鐘也不行，因為車內空間會迅速升溫並造成小孩或寵物死亡的風險。

8. 制定求助計劃：在熱浪來襲前，請親朋好友或鄰居定期確認你的狀況。如果出現頭痛、頭暈、嘔吐或意識混亂，請尋求專業醫療人員協助，如發生緊急情況立即聯絡急難救助專線。

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雖然這些自我保健措施可以降低個人在熱浪期間的健康風險，但美國精神醫學會提醒，氣候變遷的影響，例如極端熱浪，將對包含心理健康在內的公共衛生系統構成重大威脅。隨著即將到來更炎熱的夏季，壓力、疫情大流行和極端氣溫，這3個因素的結合可能會讓大眾的心理健康情況變得更糟，精神保健系統應做出相應的規劃。

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