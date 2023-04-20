體臭｜體味變濃可能因為太疲勞？3招改善體味困擾宜浸浴代替淋浴

人的身上多少會發散氣味，流汗後洗個澡、換上新衣服多半便會改善。



但若沒改善便要考慮或許是身體太過疲累，使得該順著排泄代謝出的氨仍殘留在身上，讓人發散體味。

5種體臭是内臟疲弱（按圖看清👇👇👇）

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「疲勞氣味」元兇是血液中的氨

不少女性會用止汗劑，或是多噴香水蓋過濃厚的汗臭味，但正常的汗臭味汗本身沒有味道，是其中的蛋白質與附著在肌膚表面的細菌作用後，產生胺基酸和脂肪酸，釋放出臭味。通常可以透過洗澡、洗衣服就會改善。

但有另外一種體味，可能是因為身體太過勞累引起，日本東海大學教授理學博士關根嘉香，專門研究人體皮膚和氣味，她指出：「有種氣味是『疲勞氣味』，聞起來像是氨味（尿液味），是從皮膚產生的氣體，當它擴散到空氣中時，被視為一種氣味。」

這樣的疲勞氣味其實是來自血液，當人感到過勞、緊張時，血液中「氨」的含量會增加，原本應隨著尿液排出，但「氨」變得容易積蓄在血中，使全身散發出氨的味道造成體臭。

3招改善體味困擾（按圖了解👇👇👇）

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生活三撇步改善體內累積過多氨

體臭的問題困擾許多人，只能藉由日常生活的方式開始改變起，我們可以透過下列方式改善：

1. 飲食避免過量：

目的為了維護好腸道環境，重要的是要避免過量進食。尤其大腸內有所謂的「雙歧桿菌」是腸道好菌，讓大腸內部將保持弱酸性，就不會產生鹼性氨，可以選擇多吃水溶性膳食纖維。

2. 泡澡（浸浴）取代沖澡（淋浴）：

身體泡在熱水會幫助血液運回身體，活化心臟功能，促進血液循環，也會讓新鮮的氧氣運送至全身各處，因此達到消除身體疲勞，同時更能洗去異味。

年輕人身上有「老人味」？（按圖了解👇👇👇）

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3. 每天運動半小時：

如果汗腺不健康，流出的汗有利於皮膚上的細菌繁殖，容易造成異味。每天規律運動幫助流汗外，助於鍛鍊汗腺，同時也是達到紓緩身心靈壓力的方式。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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