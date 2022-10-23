洗澡｜唔沖涼會點？體味增加、皮膚易感染　每日沖這次數最合適

每天洗一次澡對多數人來說稀鬆平常，但某些情況下，例如冬天沒流汗或是工作應酬到深夜，回到家只想趕快休息，便會不想洗澡，但又會擔心不洗澡很髒或容易引發異臭。

文：張凱安 資料查核：Hello醫師



究竟一天不洗澡會怎樣？若有潔癖，一天洗兩次澡又如何？讓《Hello醫師》來為你解答。

洗澡功用、長時間不洗澡6大壞處（按圖了解👇👇👇）

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除了清潔，洗澡還有這些功用

對多數人來說，洗澡只是日常清潔，屬於生活作息的一部分，鮮少思考洗澡清潔為何、洗澡具有哪些好處。事實上，洗澡的重點在於將汗水、過多的角質與油脂、在外接觸的病毒、細菌、過敏原及有害物質去除，恢復身體的潔淨。

汗水會被細菌分解而產生味道，洗澡可將汗水與細菌同時去除以避免異味產生，並去除皮膚表面的角質，減少色素沉澱。同時，洗澡也可清除細菌、病毒、過敏原與有害物質，避免過敏、皮膚炎、感染或接觸有害物質所致的慢性病變。

長時間不洗澡的6大壞處

- 體味增加

- 痤瘡（粉刺或痘痘）變多

- 頭皮屑

- 皮膚感染

- 濕疹、乾癬或其他皮膚炎

- 角質累積過多，皮膚顏色變深



異位性皮膚炎該避免、注意的事（按圖👇👇👇）

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太常洗澡也不行，皮膚容易刺激或乾癢

洗澡對於維持個人衛生和身體健康十分重要，但過度洗澡卻可能有反效果，例如有潔癖者一天洗兩次或三次。若天生屬於乾性肌膚或冬天皮膚較乾燥，過度洗澡可能會洗去保護皮膚的油脂，造成以下問題：

- 皮膚乾癢

- 皮膚乾裂或脫皮

- 髮質乾燥或脆弱

- 因過度清潔而產生更多油脂，導致頭皮屑或痤瘡

- 皮膚因屏障破壞，受汗水、細菌及其它物質刺激，導致濕疹或乾癬



一天洗一次澡最恰當，視情況也可兩天一次

一天洗一次澡對於香港、台灣人來說最適當，因為氣候常年炎熱潮濕，身體容易出汗，若不洗澡便容易出現前述問題。但有些情況下，例如天寒、生病或其他因素，偶爾一天不洗澡也沒關係，只需用濕毛巾擦拭臉部、腋下、腹股溝及腳底等較容易積汗水與細菌的部位，避免產生異味、痤瘡或因髒污累積造成皮膚病。

另外，建議不要一天洗兩次澡，避免過度清潔造成皮膚敏感或發炎。若非得如此，則建議不要使用太燙的水，並使用溫和不刺激的沐浴產品，以減少皮膚刺激。

▼沖涼習慣影響健康？（按圖了解👇👇👇）：

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洗澡重點懶人包

- 每天洗一次澡，視情況也可兩天一次。

- 若不洗澡，請用濕毛巾擦拭臉部、腋下、腹股溝及腳底。

- 洗澡溫度適中不過燙，避免皮膚過度乾燥而刺激或發炎。

- 避免一天洗兩次或更多次澡，非得如此，建議縮短洗澡時間，僅用沐浴產品清潔腋下、腹股溝及腳底等重點部位。

- 使用溫和不刺激的沐浴產品，沖水時徹底洗淨，避免殘留於皮膚上造成刺激。

- 洗澡後，可使用無香味和低刺激的保濕霜或乳液滋潤皮膚。



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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：不洗澡會怎樣？除變臭、膚色變深，還恐有皮膚病！但一天洗太多次也不好】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」