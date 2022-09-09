體臭｜汗水有酸味代表腎臟出狀況？醫揭3大汗味異常健康亮紅燈

夏天流汗是常見的事情，但是流汗帶來的異味，成了揮之不去的尷尬窘境。



醫師在《健康2.0》節目中解釋，汗臭是因汗水與皮膚表面的細菌混合所產生出來，但有些汗有著「獨特的味道」，其實也反映身體不同的健康危機。

3種汗味異常可能的狀況（按圖👇👇👇）

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3大汗味異常，反映出身體狀況

台灣家醫科醫師柳朋馳解釋，汗腺共分為「小汗腺」與「大汗腺」，大汗腺所在位置通常在毛髮濃密的地方，例如：腋下、鼠蹊部、會陰部等，而毛髮之下又有「皮脂腺」，因此在「汗腺」與「皮脂腺」的共同開口處，或是個別開口處，便容易有細菌滋生的狀況，當汗水與細菌混合後最終產生異味。

柳朋馳分析3種汗味異常可能的狀況：

1. 汗水有酸酸味

汗味聞起來如果酸酸的，味道如同尿液，那就是阿摩尼亞的味道，可能代表患者有代謝性酸中毒的問題，通常會出現在肝臟、腎臟出狀況造成代謝不良的患者身上，或是頂漿腺較活絡的患者也會出現這種汗味。

2. 汗水有魚腥味

汗臭散發出像魚腥味，代表體內的三甲基胺無法正常代謝而累積在體內，因此出現呼吸、尿液、腺體分泌物都發出異常臭魚味的情況，可藉由減少攝取含有三甲基胺的食物來減輕異味，並且多攝取蔬菜與水果。

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3. 汗水有狐臭味

汗臭散發出像狐臭，通常是因為飲食習慣上的問題，攝取太多的肉類，或是荷爾蒙分泌旺盛，都會引起汗味如狐臭一般，需減少攝取多種肉類與食用高油炸食品的飲食習慣。柳朋馳解釋，不同的汗味可以反映出身體機能內不同的病症，可以根據反應的對應症狀，而去進行相關的疾病檢查，或是因為毛囊與汗腺的問題，去找皮膚科醫師進一步就診，便可減輕汗味重的問題。

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