陳慧琳車禍傷口仍未消腫 處理撞傷3個貼士 大力揉搓散瘀是錯？

現年50歲的陳慧琳（Kelly）與13歲大仔「蝦餃仔」劉昇，12月16日在何文田加多利山遇交通意外，Kelly面部、手部擦傷，腳部撞瘀，「蝦餃仔」亦撞瘀面部，兩人與司機一同送往廣華醫院接受治理，其後Kelly亦在社交平台報平安，表示只是皮外傷，並無大礙。時隔一個多月，休養過後的她終於復工，同時亦透露了傷勢的復原狀況。



近日，Kelly在社交平台首度發文透露，車禍後臉部未完全消腫，「我知道需要時間康復，但係時間唔等人，而這個工作亦是撞車之前已經接咗，冇辦法唯有抱住樂觀嘅態迎接工作。」

Kelly續指道，原本還擔心疤痕會影響攝影，沒想到拍攝過程出乎意料的順利，「唔知係唔係兔年行好運嘅關係，竟然鏡頭出嚟好靚喎，遇上好嘅攝影師、好嘅燈光、好嘅場地，極速超額完成！」，文末她又祝賀大家「大家兔年吉星拱照，最緊要出入平安！！最後祝大家兔年吉星高照，最重要出入平安！」。

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撞傷後怎麼做才會消腫？

撞傷可大可小，皮膚在受到撞擊後，即使沒有明顯傷口，也可能會出現瘀血、局部組織增生；有傷口可能在復原的過程中產生疤痕、蟹足腫等。

1. 撞傷之後第一件事先冰敷



首先，確認外觀沒有明顯傷口，如果皮膚表面有傷口，要先處理看得到的傷口，但如果沒有傷口，就可以按照開始冰敷。冰敷的可以降低患處的溫度，減慢患處的局部血液循環，減慢充血的情況，減輕可能出現的腫脹，達至消除急性炎症、止痛及去腫，控制身體不要擴張傷害。如果讓周邊組織一起發炎，組織就會增生，很容易導致受傷的地方越來越腫，就像「皮膚底下的大疤痕」。

2. 撞傷之後48小時要熱敷



其次，在48小時之後，周邊組織的發炎反應差不多都控制住了，就要開始「熱敷」。熱敷的效果主要是升患處的溫度，增加患處的局部血液循環，使皮下血管擴張，舒緩已經出現的腫脹，達至消除慢性炎症，止痛，去腫。不過不管是冰敷、熱敷，都要小心避免凍傷或是燙傷，最好一次不要敷超過10分鐘，敷一次休息20分鐘再敷。

3. 撞傷之後1星期開始按摩



而在腫塊慢慢定型，沒有再瘀血、血管沒有再破裂之後，大約距離撞傷後1星期的時間，就可以進入按摩了。

傳統觀念認為，當發生瘀青、腫脹時，就應該大力揉搓，盡量將瘀血揉散，其實這種觀念是錯誤的！當我們撞傷的時候，如果出現瘀青，千萬不要自作主張亂推揉，因為可能會造成皮下出血而不自知，反而形成嚴重的後遺症。正確的按摩方式，是找到腫塊，用手指「按下去」，然後手指按住不動，輕輕的旋轉，從頭到尾只能按一個點；如果腫塊很大、或是有很多點，就分次按，千萬不要像攪拌棒一樣大範圍的揉、搓，會越弄越糟。

如果沒那麼多時間慢慢按摩，也可以選擇用加壓帶綁住加壓，但切記不能綁太緊，只要稍微有感覺綁住就好了，不然血液循環不良，會讓傷口修復也變慢，甚至影響到末梢血液循環的健康。

一般的輕傷，無論是簡單扭傷、拉傷或撞傷，患處的疼痛和腫脹通常會在首48-72小時內到達頂點，隨著便開始續漸減退。要是情況沒有如期改善，便應見醫生，甚至到急症室求助；若你在受傷當初選擇自行處理更應提高警覺，你受的傷勢可能比你想像中嚴重。如果你的損傷沒有依循一般的預期自然痊癒，你也可能需要物理治療師的指導或提供合適治療。