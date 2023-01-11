指甲｜腳甲突然黑了一塊？鞋頭太緊可致甲下出血　減血腫可這樣做

在人山人海的地方跨完年，回家腳趾甲怎麼突然黑了一大塊？



醫師解釋，指甲下出血大多是因腳趾被外力踩到、壓過形成，通常可以自然痊癒，但出血範圍大於甲面50%時，建議做檢查確認是否有腳趾骨折，若輕忽不去追蹤治療，還可能形成甲床畸形。

什麼是「指甲下出血」？「甲下血腫」怎麼治療？（按圖👇👇👇）

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什麼是「指甲下出血」？

台灣皮膚科醫師吳明穎解釋，甲床的血流非常豐富，當手指或腳趾末梢受到鈍器砸傷或碰撞傷害，指甲下的血管破裂流到指甲下方，漸漸積聚在指甲與甲床之間，形成指甲下出血，或稱「甲下血腫」。其症狀包括腳趾疼痛、指甲變色等，在剛受傷時指甲下會出現紫紅色的凝固血塊，之後逐漸變成深棕色或黑色。

鞋子不合腳、鞋頭太緊也要小心甲下出血

吳明穎指出，甲下血腫的形成是因外力撞擊的機會較高，一般以腳趾甲較常見，其中又以腳拇趾機會最高，如被踩到、被重物壓到、踢到桌腳牆壁等，若受力點剛好是趾甲片上，也有可能造成指甲下出血。

在臨床上，還有一類常見的情形是穿不合腳的鞋子或是鞋頭太緊太窄，雖然在穿的時候並不感覺有何不適，但當腳趾頭長時間處於壓迫，腳趾甲下方的血管便可能會自然破裂而不自知。另外，有些會患者的腳型較寬，會讓腳拇趾外翻而導致外力不當加壓在腳趾甲上，也會出現甲下血腫。

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「甲下血腫」怎麼治療？

吳明穎表示，對於出血範圍大於甲面50%的甲下血腫，會建議做影像學檢查確認，是否合併有骨折。大部分的甲下血腫是不需治療可靜待其自然痊癒，若是疼痛難耐，可透過冰敷和抬高受傷區域減少腫脹，並服用非類固醇的消炎止痛藥來緩解疼痛。

另外，甲下血腫也可用小手術治療，在發生的48小時內，或是需儘快恢復的患者（如運動員），可在患處用環鑽術刺穿一個小孔將血腫引流，如果是非常大面積的甲下血腫，則可能需移除患者的指甲並修復甲床。

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輕忽甲下血腫 嚴重恐有甲床畸形

吳明穎提醒民眾，大部分情況下甲下血腫是不會有嚴重的後遺症，但仍有機會出現甲癬、甲肉分離或是甲床畸形等現象。另外，外觀顏色很像血塊的黑色素細胞癌、或是甲床腫瘤形成的出血，都是較可能被輕忽的診斷，因此不可不慎。

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