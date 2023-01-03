甲狀腺癌｜女性患甲狀腺癌機率高於男性　頸莫名腫大有硬塊需小心

說到甲狀腺，很多民眾一定不陌生！甲狀腺位在兩條鎖骨正中間凹陷處，往上1.5厘米左右，靠近男性喉結位置的下方，形狀像蝴蝶結，主要功能是分泌甲狀腺荷爾蒙（又稱甲狀腺素），負責調節新陳代謝、心跳等。而甲狀腺結節好發於女性，且年紀愈大愈常見，50歲以上女性，平均50%患有甲狀腺結節，雖然多數是良性，但還是有少部分結節可能藏有癌細胞。



台灣台北榮總內分泌新陳代謝科醫師林亮羽表示，臨床上甲狀腺結節在健康檢查時被發現案例是最多的，有3至5%的病人會是惡性腫瘤。根據研究，女性甲狀腺癌的發生率遠高於男性，比例大約是3比1。

什麼是甲狀腺癌？常見6大前兆（按圖👇👇👇）

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甲狀腺癌有哪些症狀？

台大醫院內科部副主任王治元表示，甲狀腺癌最特殊的症狀就是「沒有症狀」，它不容易被發現，因為罹患甲狀腺癌症的病人，甲狀腺的功能也可以是正常的，很少會產生甲狀腺功能亢進或低下的變化。

其他症狀包括看到或觸摸到腫大的頸部淋巴腺、聲音沙啞、呼吸困難或吞嚥困難等。一般觸摸到甲狀腺有腫塊，良性腫瘤比較軟、平滑且有點彈性，若是堅硬不平滑的腫塊，就有可能是癌症。林亮羽表示，一般手能摸到的結節大小，大概都需要1厘米以上。

甲狀腺癌的風險因子？

造成甲狀腺病變的原因，可能與幼年時曾暴露過量的放射線有關，會增加成年後出現甲狀腺癌的機率。要預防甲狀腺癌，除了提早做健檢，也要留意風險因子，像是如果有甲狀腺的家族病史，或是幼年時期曾經接受過頭頸部的放射治療，用手觸摸頸部摸到單一結節等，一旦有異狀，應儘速就醫檢查。

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甲狀腺癌如何治療？

手術是治療甲狀腺癌的第一步，像是甲狀腺全切除術、近全甲狀腺切除術等。其中，一旦接受甲狀腺全切除手術的病友，必須終身服用甲狀腺素。目前大多數人甲狀腺癌患者，若能在早期就診斷出來並接受治療，預後比其他癌症還要好，10年存活率可達90至95%。

林亮羽表示，只要有摸到腫塊，原則上會先做超聲波，假如超聲波看到實心的結節，而非囊腫，就會建議做穿刺，假如已經穿刺多次都是良性的結果，就可以追蹤大小為主。

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台灣中山醫學大學附設醫院內科部副主任王威傑提醒，許多甲狀腺癌病人不會感到不舒服，只是脖子有腫塊，甚至常因感冒來就診或是來急診住院開刀才意外發現。建議民眾平時在照鏡子時，留意脖子是否有異狀，若看到或摸到不明腫塊，應立即就醫檢查，以積極的態度面對，儘速治療，才有機會提高存活率。

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