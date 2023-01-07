78歲婆婆血液循環差　雙腿疼痛更有大片瘀青　因她慣「這樣」煲劇

78歲的汪奶奶因年紀較大，行動緩慢，多待在家少出門，一坐就是一整天。進入秋冬之後，汪奶奶常說雙腿腫腫的，而且有搔癢不適，家屬原以為只是秋冬皮膚乾癢而不以為意，但過了一陣子，汪奶奶的雙腿竟開始出現大片瘀青，且走路下肢會疼痛，家屬緊急送臺中醫院急診室治療。



經與血液腫瘤科共同會診，發現汪奶奶有「慢性靜脈功能不全」的問題，在給予彈性繃帶纏繞患者腿部維持血流、讓血液外滲減少後，再給予腿部適度的放鬆與休息，下肢瘀青終於慢慢褪去。

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久坐久站是危機 血液堆積腿靜脈

臺中醫院血液腫瘤科主任林俊良醫生表示，所謂的「慢性靜脈功能不全」，指的就是腿部的靜脈血液回流效率不佳，導致血液全堆積在腿部。「慢性靜脈功能不全跟靜脈曲張的原理相似，不過靜脈曲張是靜脈血管結構出現異常；慢性靜脈功能不全是靜脈血管回流效率不佳，但未必出現血管膨脹或扭曲，因此這二個病症還是不能畫上等號。」

林俊良主任建議，想要避免靜脈曲張，或靜脈功能不全，多活動是最好的解方。「其實只要患者在處置完急性的瘀血症狀後，回家開始多活動，效果都會不錯。」像汪奶奶後來每天早晚都開始到附近公園散步15分鐘，家屬現在也都會提醒她看電視時不久坐，要適時起身走動，汪奶奶不但下肢血液循環改善了，人也變得更有精神。

預防重於治療 平日抬腳運動

除了多活動，避免久坐及久站之外，林俊良建議病人，每天練習將雙腳抬高，坐姿時可將雙腳抬高超過大腿，平躺時也可將雙腳抬高超過心臟，讓血液有回流的機會；另外，若有預算，也可考慮穿壓力超過20mmHg的彈性襪，林主任表示，目前有臨床研究上指出，穿彈性襪及搭配藥物，對於治療靜脈也是有效方法。

林俊良主任提醒民眾，慢性靜脈的相關疾病看起來雖然沒有太高的危險性，然而若控制不佳，任由血液循環不佳的問題持續惡化，就有可能引起嚴重的下肢靜脈潰瘍，且傷口不易癒合，甚至引起感染合併症，因此建議民眾還是不可掉以輕心。

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