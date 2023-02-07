手機失智症｜手機成癮恐致大腦過勞　失去簡單計算能力？

手機不離身，走到哪，按到哪，這已是許多人生活習慣，但日本媒體報導，一旦手機成癮，還可能引發「手機失智症」，突然想不起人名、算不出簡單算數，就醫接受認知功能檢測，證實大腦功能下降。



根據《日本產經新聞》報導，臨床醫師發現，最近幾年因為長時間使用手機而造成的失智症個案有「年輕化」趨勢。以往失智症患者以高齡者居多，但專科醫師表示，近10年來，30到50歲的求診病患大幅增加，主要的原因就是手機成癮。

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報導指出，如果長時間使用手機瀏覽社群網站、網購、玩遊戲、追劇，就可能引發「手機失智症」，其特徵和阿茲海默症相似，例如，想不起來人名和物品名稱，或失去簡單計算能力。

「手機失智症」接受進一步檢查，並未發現腦部異狀，但經過認知功能檢測，則可發現大腦功能下降。醫師認為，「手機失智症」主要是「大腦過勞」所致，可藉由改善生活習慣，逐漸恢復正常。

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台灣精神科醫師楊聰財表示，日本人常會創立一些新的名詞，目前全球醫學界並無「手機成癮」、「手機失智症」等明確定義，民眾無須緊張，但確實有必要減少對於手機的依賴。

「用進廢退」楊聰財說，透過閱讀、思考，可以訓練顳葉、海馬迴等腦部組織，但如果過度依賴手機，原本用到的腦部功能就可能逐漸變差，甚至退化。

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舉例來說，以前開車時，必須牢記街景、路名，但現在大都使用手機定位地圖來導航。再者，智慧手機可以儲存上萬筆電話號碼，許多使用者可能連自家或親友電話也記不得。

楊聰財說，透過手機社群軟體，傳送訊息圖片，可以聯繫感情。此外，部分健腦手機遊戲則有助於動腦，只要善用手機，不要過度依賴，還是可以提升生活品質。

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