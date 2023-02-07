CBD正式被列為危險藥物 大麻二酚是甚麼？ 一文揭被禁真相

為保障市民健康及打擊毒品問題，自今年（2023年）2月1日起，大麻二酚正式被列為《危險藥物條例》下的危險藥物，進出口、管有或服用含CBD產品將違法，等同毒品。根據《條例》，非法販運（包括進口及出口）及售賣受管制物質的最高刑罰為終身監禁及罰款500萬元。違反《條例》管有及服用受管制物質的最高刑罰為監禁七年及罰款100萬元。



大麻二酚（CBD）是甚麼？

CBD是大麻萃取物，常規CBD製劑是油，但CBD也可作為提取物、汽化液體和油基膠囊出售。

由於其潛在的多種治療特性以及良好的安全性和耐受性，CBD是目前被研究最多的大麻類物質（cannabinoid）之一。

使用CBD也有存在風險。雖然CBD通常耐受良好，但也可能導致副作用，例如口乾、腹瀉、食慾下降、嗜睡和疲勞等。而且CBD亦可能和其他藥物（例如血液稀釋劑）發生相互作用。

為何要將大麻二酚（CBD）列為危險藥物？

禁毒處指，近年市面上興起CBD產品，商家會聲稱具有健康好處，例如舒緩痛楚、幫助睡眠，但實際上並沒有權威科學實證。

而且雖然大麻二酚（CBD）無危險性，但大麻裏的四氫大麻酚（THC）會令人產生幻覺、上癮、引起抑鬱等，甚至引發思覺失調，根據專家意見，從大麻抽取的CBD時很難完全去除四氫大麻酚（THC），CBD和THC的化學結構和性質非常相近（THC的沸點則為157度，而CBD的沸點為攝氏160至180度；兩者的化學方程式都是C21H30O2），即使嘗試從大麻將兩者完全分離，亦難以避免THC會混和在其中。

除此之外，水和空氣中的二氧化碳會亦有機會催化CBD自然分解為THC。如果CBD產品的包裝未有密封而讓空氣和水分滲入，又或產品已開封，即使在正常儲存環境下，當中的CBD也可分解為THC。

而事實上，政府亦曾在2022年6月的文件內指出，在本地相關執法部門測試的CBD產品樣本中，三分之一被檢出THC。

不同地區對CBD食品及藥物的管制的（消委會）

目前，唯一一種獲得美國食品藥品管理局批准的CBD產品是名為Epidiolex的處方油。該產品經批准用於治療兩種癲癇症。除了 Epidiolex，各州關於 CBD 使用的法律各有不同。雖然一直有研究將CBD用於治療帕金森病、精神分裂症、糖尿病、多發性硬化症和焦慮症等各類疾病，但目前支持該藥物有益的研究仍頗為有限。

參考資料：禁毒處、消委會