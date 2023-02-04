肺癌｜肺癌難發現 原因不明咳嗽逾2周要小心 出現3症狀應立即就醫

肺癌是台灣死亡率最高的癌症，大部分人認為，抽煙是導致肺癌最致病的因素，但是在台灣，肺癌患者的抽煙比例不到5成！



愈來愈嚴重的的空污、PM2.5成了肺癌的元兇！

肺癌患者常見3大症狀（按圖👇👇👇）

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六成肺癌患者診斷肺癌已經轉移！

其實肺癌一直是台灣人十大死因之首，現在炒菜的油煙、 PM2.5都有可能是肺癌幫兇，台灣國健署的癌症統計顯示，台灣人被診斷出罹患肺癌時有6成左右是已經轉移，其中一個關鍵問題就是：「肺癌太難發現了。」

肺癌聽起來死亡率高？醫師說：「並不是化療對肺癌沒有效，也不是肺癌不能開刀，是因為大約6成的患者在發現疾病的時候，已經是第四期根本沒有開刀的機會。」因此，提早發現肺癌，就變成非常重要的事情。

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肺癌患者常見的3大症狀，若發覺類似症狀，應立即就醫！

1. 原因不明的咳嗽超過2至3周

醫師表示，如果肺癌的腫瘤長在肺部的中央的話，病患很快就會有咳嗽的症狀，這種早期發現的，比較有開刀的機會。如果不明的咳嗽超過2至3周，最好要就醫檢查。若是把2至3周拖成了2至3個月，恐怕就錯失了治療的黃金時機。

2. 合併呼吸困難、胸痛

如果肺癌長在肺部的末端，通常要很嚴重才會產生咳嗽的症狀，很容易要拖延到晚期才發現。不過醫師指出，如果是長在肺部邊緣，腫瘤可能會侵襲到肋膜，胸口就容易產生劇痛；如果腫瘤長在腋下，手臂可能會莫名其妙的麻木。

另外，一般的咳嗽或感冒不會引起胸口不適，所以如果呼吸時胸痛，就是一個明顯的警告。

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3. 咳血、咳出帶血的痰

通常咳嗽不太會有咳出血的問題，所以一旦有咳血的症狀，一定要立即就醫。醫師解釋，腫瘤會有出血的狀況。另外，其他像是腸胃道出血、心臟瓣膜狹窄、心臟衰竭造成肺水腫、服用抗凝血劑，也可能造成出血。

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