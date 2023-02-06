減肥｜年後腰圍大了一圈？三餐這樣吃自然瘦　醫推薦6種燃脂食物

年後體重飆升、腰圍又大了一圈？醫師提供一招減重秘訣「攝食產熱效應」，透過三餐正常吃，就能自然瘦身。



規律三餐比少量多餐 更能消耗熱量

「很多人都誤以為少量多餐才能瘦，其實是減重迷思。」台灣台中慈濟醫院代謝及減重中心主任李旻憲指出，很多文獻都顯示，在攝取相同種類及分量食物下，規律三餐比頻繁進食、少量多餐的人「攝食產熱效應」相對較高，長久下來可以幫助人體消耗熱量。

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李旻憲說明，「攝食產熱效應」是指身體攝取食物產生熱量，引起消化吸收、儲藏及代謝等作用，造成能量消耗增加，產生較多熱能並從體溫散發使用掉，佔人體每日總消耗熱量1成。

三餐吃對食物自然瘦 醫推薦6種燃脂食物

三餐該如何吃？李旻憲建議「養成吃對食物、規則三餐習慣」，三餐應具有蛋白質、脂質與醣類3大營養素，舉例來說，蛋白質優先選擇低脂蛋白質食物，如雞蛋、豆腐，幫助身體保暖並增加熱量消耗；脂質可挑選橄欖油、苦茶油、牛油果油等富含Omega-9的好油品做為日常用油，不只產熱佳還能抗發炎，也有助於心血管健康。

另外，李旻憲也推薦，可善用薑、薑黃、辣椒與蔥等辛香料入菜，更能促進代謝、提高抗氧化力；富含兒茶素與咖啡因的無糖茶、咖啡等飲品，可有助於提高代謝率與促進燃脂，有助自然減重。

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李旻憲提醒，進食千萬不要狼吞虎嚥，最好細嚼慢嚥，放慢吃飯的速度有助增加飽足感，食物在口腔中咀嚼的同時，能夠與唾液結合形成唾液澱粉酶，也能幫助消化、降低腸胃的負擔。

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