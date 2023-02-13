胰臟癌｜6旬婦2個月狂瘦12公斤　已第四期打定輸數　醫生卻未放棄

台中67歲婦人在2個月內體重狂掉12公斤，因解黑便就醫，輾轉兩個月沒有改善，赴醫院檢查，才發現竟是罹患被稱為「癌王」的胰臟癌，且已轉移至腹膜達到四期程度。歷經化療、脾臟栓塞到手術，病患與醫療團隊拼了7個月，終於成功逆轉為二期，經過半年追蹤沒有復發跡象，讓醫生、病人與家屬更珍惜搶回來的生命。



收治這名患者的臺中慈濟一般外科主任余政展醫生表示，這位病患的就醫過程頗為曲折，先是體重在短短2個月內異常掉了12公斤，接着解黑便，在診所抽血確認為嚴重貧血。

轉診醫院做了胃鏡，診斷是肝硬化引起胃靜脈曲張破裂出血，於是依醫囑服藥達2個月，卻仍未改善。最後才決定到台灣的中慈濟醫院詢問第二意見，腸胃內科醫生腹部超音波檢查竟發現胰臟病灶，馬上轉一般外科接手。

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余政展說，透過電腦斷層影像、胃鏡檢查、與腹腔鏡探查手術，發現婦人的胰臟癌細胞已經腹膜轉移，腫瘤並侵犯胃部導致潰瘍出血，確定已是第四期，病情不樂觀。

雖然被判定罹患「癌王」，但婦人不放棄希望，配合余政展規劃，接受系列化療一段時間，腫瘤明顯縮小。沒想到婦人又開始胃出血，由於病灶太深無法止血，再嘗試脾動脈栓塞也無法改善，拼治療的辛苦加上病情急轉的雙重打擊，婦人一度想放棄轉入安寧病房。

余政展說，當時捨不得病人已經拼到這程度，所以持續鼓勵找尋一線生機，病患終於同意手術。依止血手術計劃，順序切除原發腫瘤侵犯部位，包括胰臟尾部、脾臟、部分胃及大腸，幾乎左上腹部臟器都處理。手術也意外發現轉移的病灶在化療後已經消失。最後病理報告出爐，原本四期病情成功逆轉為二期，再經半年追蹤也不見復發蹤影！

聽到好消息，婦人感恩醫療團隊的付出，格外珍惜與家人能有更多相聚的日子。病人幸運逆轉病程也讓醫療團隊振奮不已，余政展指出，胰臟癌早期沒有症狀，被喻為最沈默的殺手，確診時常常已經晚期，但身為外科醫生，必須精準判斷時機，該出手就出手，絕不輕易放棄病人。經由婦人個案也體認到隨着醫療進步，只要不輕言放棄，希望就在眼前！

據台灣衛福部2021年台灣人死因統計結果十大癌症死因中，胰臟癌排名第7，但由於很難早期發現、復發率又高，使得胰臟癌被稱為「癌王」，令人聞之色變。

台灣嘉義醫院副院長暨肝膽腸胃科醫生陳詩典說，胰臟位於腹腔比較深層，胰臟癌初期通常沒有症狀，患者自身難以覺察異常，即使出現症狀，很容易被誤認為是腸胃道不適而忽略，等到真正有症狀時，大部分已進展到中晚期，癌細胞已侵犯胰臟周遭重要血管，難以開刀處置。

陳詩典指出，雖然胰臟癌臨床上，有高達85％病患被確診時，已是晚期無法開刀，即便15％有機會開刀的病患，仍有80％的人術後會復發。因整體預後不佳，是否能早期發現成了最重要的關鍵。

胰臟癌5個高危險族群

1、有胰臟癌家族史

2、慢性胰臟炎患者

3、吸菸、喝酒

4、糖尿病患者

5、肥胖



若為胰臟癌家族史者、慢性胰臟炎患者、吸菸者、酗酒者、糖尿病患者、肥胖者等高風險族群，建議每年進行健康檢查1次。而若已出現症狀，如全身無力、體重減輕、食慾不振、腹痛、黃疸、持續性腹瀉或糞便呈灰白色，務必要即早就醫以提高整體治癒率。

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