胰臟癌｜男子患癌因愛吃甜？疲累消化不良竟是先兆 預防3個習慣

胰臟癌號稱「癌王」，皆因早期幾乎無症狀，且一旦發病後就轉移快、治癒率低，僅有近2成幸運兒能存活。近日，有醫生分享病例指，一名約50多歲患者早前出現疲累、消化不良、面色泛黃等情況，後來被診斷出患有第3期胰臟癌。



台灣基因營養功能醫學專家劉博仁醫生在其facebook專頁分享病例，一名50多歲的患者早前因出現疲累、消化不良、面色泛黃等情況，在醫院檢查後，竟被診斷出是胰臟癌第三期。經調查後發現，雖然患者有運動的習慣，也不抽煙，但喜歡和朋友喝酒，而且每天都會喝高糖的飲料如珍珠奶茶、紅豆湯、冬瓜茶等。

劉博仁指，研究認為經常吃高糖的食物、血糖控制不佳、重度酗酒都有可能會導致胰臟癌。

要準確診斷胰臟癌，須經過一系列專門檢查，其中主要的項目包括（按圖👇👇👇）：

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胰臟癌高危人士

綜合醫院管理局和美國癌症協會（American Cancer Society）的資料得知，從數據上胰臟癌較常見發生在45歲以上人士身上，而且大多患者都包含以下因素：

1. 吸煙



2. 糖尿病



3. 超重



4. 患慢性胰臟炎



5. 有相關家族病史



不過，目前醫學上仍未肯定會引致胰臟癌的因素，未能確定高危族群，「與遺傳、性別、飲食等似乎沒很顯著的關係，就算是慢性胰臟炎和胰臟癌之間的因果關係其實也未成立，只是這類病人通常因慢性胰臟炎的病情，會有較高機會接受檢查，從中發現腫瘤」。

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預防胰臟癌

預防胰臟癌，只要養成3種生活習慣，就可有助你降低患胰臟癌的風險！（按圖👇👇👇）

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1. 每天固定進食，吃足夠熱量



2. 多吃有助「抗氧化」的新鮮蔬果



3. 戒煙或避免吸入二手煙

