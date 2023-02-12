減肥｜狂吃蘋果桃子減重？小心胃氣脹！遇腹痛、多屁應這樣紓緩

農曆新年假大魚大肉後，不少人想要減重會改吃蔬果餐，藉由富含膳食纖維的蔬菜、水果來減重，卻沒想到體重還沒減下來，脹氣卻讓身體不舒服，肚子還鼓的更胖了。



來自台灣的營養師劉純君就提醒，像是蘋果、桃子、棗子等含有豐富膳食纖維的食物，因為不好消化，一不注意就容易引起脹氣。

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吃水果餐減重？山梨糖醇引脹氣、腹痛

蘋果因含有大量纖維，糖分高、增加飽足感，不少減肥食譜會建議吃蘋果來取代其他食物，也有人推廣3日蘋果餐，號稱連續只吃3天蘋果就能快速瘦身，但經過很多人試驗後卻發生脹氣、腹痛。

劉純君透過《TVBS》採訪表示，蘋果富含的大量膳食纖維，確實可以增加飽足感，有助排便，但因為含有大量山梨糖醇，在人體腸道中不會完全被分解，很容易在腸道發酵產生氣體。富含山梨糖醇的水果包括蜜棗、桃子、櫻桃、梅子和梨子等。

高纖食物雖助排便 也易使腸道產氣

膳食纖維因無法被人體消化，可以增加腸道蠕動、幫助排便，進而達到瘦身效果，但如果突然攝取大量蔬果，會因為腸內細菌發酵產生氣體，很容易出現脹氣狀況，導致肚子鼓鼓圓圓，甚至腹痛、放屁。

如果有這種現象，劉純君建議可以減量食用，多喝水，讓腸胃適應或改吃較柔軟的高纖食物，例如山粉圓、車前子等。也可以喝無糖乳酪，利用好菌分解難消化的膳食纖維和山梨糖醇。另外像是糖炒栗子、番薯、芋頭、粟米、糯米、豆類等，都是容易產氣的食物，食用過多要特別注意。

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】

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