胰臟癌｜不煙不酒無不良習慣竟患胰臟癌！醫生提醒3大關鍵警號

有乳癌家族病史，不是只有乳癌風險高！日前，台灣內科醫師林相宏表示，自己遇到一位40歲的病患，不煙不酒、無不良習慣，卻莫名出現「背痛」的症狀，做了各種檢查都查不出原因，最後才發現是罹患胰臟癌。



他提醒，胰臟癌前期幾乎無症狀，但仍會出現3大警訊，符合的人一定要特別注意。

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胰臟癌早期無徵兆！醫師曝出現3大警訊要小心

林相宏於Facebook發文表示，有位40歲的病患，不煙不酒，是一名普通的家庭主婦，但這半年來，她開始出現背痛的症狀，同時肚子還「脹脹的」，不過，做了胃鏡、超聲波檢查等都沒有異常，食慾、體重也沒有特別變化，於是自行服用成藥，起初有改善，後來肚子卻愈來愈脹，初步抽血檢驗只發現血糖上升，顯示為糖尿病前期，最後測癌指數才發現嚴重超標，原來胰臟內已經藏有3公分大的腫瘤，而且已有許多顆腫瘤轉移至肝臟，癌細胞已擴散。

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針對這名病患的案例，林相宏提醒，胰臟癌有3大警訊要小心：

1. 家族病史

林相宏指出，這名病患家族有強烈的乳癌病史，共有3位親人罹患乳癌，「不是只有『家族胰臟癌病史』是罹患胰臟癌的風險，和胰臟癌相關的基因，同時也容易罹患乳癌、卵巢癌、大腸癌，所以，有以上癌症家族史者，建議要做基因篩檢，釐清胰臟癌的風險」。

2. 背痛、腹脹的症狀

早期胰臟癌有7成患者皆無症狀產生，不過另外3成的人，則可能出現腹痛、腹脹及背痛等症狀，尤以腹痛及腹脹居多，而腫瘤發生在胰臟尾部的病患幾乎都會提到背痛。

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3. 血糖上升

血糖上升看似是跟糖尿病較有關聯，但林相宏直言「血糖上升可能是胰臟癌早期的唯一症狀！」尤其年紀超過50歲，體重反而下降，家族沒有糖尿病史卻血糖上升的人，一定要記得檢查胰臟。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：40歲婦人不菸不酒，就醫竟檢查出胰臟癌！醫師曝癌王3大關鍵警訊，1症狀很多人都有】

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